Sérii prvního kola divizního play up mezi Prague Tigers a Florbalem Teplice rozehráli daleko lépe favorizovaní Pražané. V prvním zápase hosté kladli odpor, ale domácí vyhráli 11:8. Druhý zápas byl naprosto v režii Tigers, kteří zvítězili s přehledem 14:3.

Derby: Dynamo DDM Teplice - Florbal Teplice (tmavší dresy) | Foto: Deník/František Bílek

Mezi oběma souboji byl velký rozdíl. Teplice v úvodním duelu kladly tuhý odpor. Střelecky je zásoboval svými góly Pechatý, nakonec dal čtyři branky. Ani to ale nestačilo, v závěru Pražané urvali první bod ve svůj prospěch. Odveta byla úplně o něčem jiném. Po první třetině to bylo 4:2 pro Tigers, po prostřední části už nebylo o co hrát. Na ukazateli skóre totiž svítil stav 9:2 pro domácí! Hrající trenér Teplic Martin Severa byl zklamaný, jeho tým nebyl domácím důstojným soupeřem. V sobotu od 17 hodin série pokračuje v Teplicích.