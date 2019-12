„Už utkání v Praze je pro nás hodně důležité. Slavia má v této sezoně velmi dobrý tým. A pak v pátek 20. máme doma Chrudim, proti ní také chceme uspět,“ tvrdí prezident Vlků Michail Žák.

Tepličtí v úterý hráli pohárové finále se Spartou, podlehli jí 1:2. „Trápili jsme se v koncovce, to je naše bolest. Neřekl bych, že nemáme typické střelce, jen se musí probudit,“ nabízí svůj pohled kapitán David Černý, který je jedním z hráčů, od kterých se branky čekají.

Svarog hrál na jaře finále, stejný úspěch by chtěl zopakovat i tentokrát. „Bude to hodně těžké, protože v minulém ročníku nás soupeři nebrali tak vážně. Teď už ano, dávají si na nás pozor. Navíc čelo je vyrovnanější, vyskočila Plzeň. V semifinále podle mě potkáme buď jí, nebo Chrudim. Musíme se na to dobře připravit,“ uvědomuje si Žák.