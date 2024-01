Kompletní sadu medailí přivezli z Českéh poháru staršího žactva mladí lyžaři běžci z teplické Lokotky.

Český pohár staršího žactva ve Vimperku | Foto: Deník/František Bílek

Výprava deseti závodníků oddílu běžeckého lyžování TJ Lokomotiva Teplice (ročníky 2009 - 2011) odjela se svými trenéry a servisáky do areálu Vodník u Vimperka s nejistými vyhlídkami. Tréninková skupina staršího žactva pod vedením trenérů Renáty Gazdové a Ondřeje Gaislera sice využívala každou možnost k tréninku na lyžích, sněhové podmínky však nebyly v naší části Krušných hor zdaleka vyhovující. To, jak uspěli, je nad očekávání!

Šumava přivítala více než 300 žákovských lyžařů z téměř čtyřiceti klubů celé republiky nádherným počasím a výborně upravenými tratěmi. V sobotu byl pro závodníky připraven závod klasickou technikou. Příprava lyží před takovými závody není jednoduchá. Na skluznou část lyží se nejprve nanáší parafíny, těsně před závody se pak podle sněhových podmínek maže stoupacími vosky, které zajišťují odraz. To vše vyžaduje celkem dlouhou pečlivou přípravu servisního týmu.

Do závodu startovali žáci a žákyně v třicetisekundových intervalech do distancí 3, nebo 4 km, to podle věku. A hned nejmladší děvčata udělala teplické výpravě radost výborným 4. místem Aničky Hlisníkové a 17. místem Sáry Gaislerové. Mezi o rok staršími děvčaty se blýskla 10. místem Magda Šponarová. Ale ta největší radost teprve měla přijít. V kategorii U15 zvítězila s přehledem a náskokem téměř deseti sekund Nikola Žilinská. Další pěkná umístění v klasickém závodě: 16. Hana Gaislerová (U15), 21. Ota Vágner (2010), 26. Libuše Moučková, 30. Vojtěch Kadlus, 39. Vojta Kučera.

V neděli přišel na řadu závod volnou technikou, což v řeči běžkařů znamená skate. Tratě čekaly na borce stejné, jen se tentokrát bruslilo. A i tento závod přinesl Tepličanům úspěchy. Především 2. místo a stříbro Aničky Hlisníkové na trati 3 km a bronz Nikoly Žilinské na stejné trati. Ani ostatní se nedali zahanbit a vyjeli si některá pěkná pořadí: 18. Ota Vágner, 20. Hana Gaislerová, 26. Sára Gaislerová a 30. Vojtěch Kadlus i Magda Šponarová, 32. Libuška Moučková, 35. Vojta Kučera. A to v každé kategorii závodilo 50 - 60 závodníků!

Na závodníky této věkové kategorie čeká v závěru února mistrovství ČR v Bedřichově, mezitím několik krajských závodů a samozřejmě pilný trénink na našich horách. Vedení TJ Lokomotiva doufá, že bude moct probíhat v již lepších sněhových podmínkách.

Autor: Yvona Rubášová