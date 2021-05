Hurá! Děti už zase můžou do škol, tělocvičen, na hřiště a další sportoviště. Oddychli si rodiče, učitelé a pochopitelně i ony samotné. S těžkou dobou covidovou se snažili poprat všichni. Někteří to zvládli lépe, někteří s problémy. Prvňáčci z teplické základní školy Na Stínadlech, které má na starosti jako třídní učitelka Petra Jakoubě, přečkali dlouhé měsíce bez možnosti plnohodnotného vzdělávání a sportování na výbornou.

„U nás jsou děti bez ztráty kytičky. Je to dané tím, že máme ve třídě hodně sportovců. Mají výborné zázemí, rodiče se jim věnovali, když je nemohly po sportovní stránce rozvíjet naplno kluby. Maminky a tatínkové perfektně pracovali i při distanční výuce,“ chválí třídní učitelka, která je sama velký sportovní nadšenec. „Já byla z té situace zoufalá a naštvaná. Kromě první třídy učím i na druhém stupni. Když jsem po velmi dlouhé době poprvé viděla naše šesťáky, tak jsem se zhrozila. Velká část dětí neskutečně přibrala na váze, děti jsou obézní a lenivé.“

NĚKTERÉ DĚTI SEKE SPORTU NEVRÁTÍ

Podle Jakoubě se důsledky dlouhodobé nečinnosti projeví až za několik let, kdy děti začnou mít zdravotní problémy. „Jedná se o děti, které ani předtím nijak zvlášť nesportovaly. Během covidu se nehýbaly vůbec. A hodně z těch, kteří se sportu věnovaly, vypadlo z formy. To v tom lepším případě. Řada se k němu už vůbec nevrátí.“

Je to absurdní

„Byla jsem hodně naštvaná, když děti nemohly mít hudebku a tělocvik. Oficiálně z důvodu zvýšené frekvence dýchání, což údajně způsobuje vyšší riziko šíření viru. Bylo to dost absurdní, vždyť děti, které spolu byly celý týden ve třídě a každé pondělí se testovaly, svačily spolu bez roušek, si nesměly zazpívat nebo jít zaběhat na venkovní školní hřiště. Nejsem epidemiolog, ale domnívám se, že kdybychom se šli proběhnout nebo si zahrát míčovou hru, nijak by to riziko nákazy nezvýšilo. Absurdní nařízení jsou i nadále. Třeba to, že při kulturních akcí můžou být uvnitř stovky testovaných návštěvníků, ale sportovat nyní smí jen omezené skupiny sportovců. To je za mě naprostý nesmysl. A to podotýkám, že nejsem z těch, kteří by rizika nějak podceňovali nebo koronavirus popírali. O sportu se s dětmi raději nebavím, neubránila bych se vyjádření svého názoru, a to by možná nebylo správné. Děti v první třídě se příliš neptají. Berou věci tak, jak jsou. Teprve si návyky vytváří. Spíše jim jako učitelka vysvětluji rizika, poučuji o správné hygieně rukou a podobně.“

Petra Jakoubě, třídní učitelka I. A

Sympatická a zároveň energická učitelka ví, o čem mluví. Jako předsedkyně teplického oddílu krasobruslení musela vstřebat zprávu o ukončení závodní činnosti šesti z dvanácti dětí, které se tomuto ledovému sportu věnovaly.

„Oddíl se dostal do patové situace a čelí existenčním problémům. A myslím, že zdaleka nejsme sami. Nicméně snažíme se znovu postavit na nohy, zkusíme přijmout nové děti.“

O své prvňáčky, se kterými jí pomáhá šikovná asistentka Lucie Bramborová, ale obavu nemá, ke sportu se vrátili všichni. „Mám ve třídě převážně hokejisty z klubu Huskies. Mělo jich být více, ale zatím projekt hokejové třídy neklapl, snad v budoucnu. Pak tu jsou baskeťáci i fotbalisti. I když se nemohlo sportovat v klubech, rodiče se opravdu snažili dětem dávat možnosti tréninků. Hlavně hokejisti byli pořád v zápřahu, rodiče s nimi sami sportovali, hledali pro ně ledy a další sportovní vyžití. Celkově je moje třída 1. A velmi šikovná,“ kýve Jakoubě spokojeně hlavou.

„Velmi dobře se s nimi pracuje, i když tento školní rok byl náročný pro všechny. Děti ve třídě jsou poměrně živé. Aby ne – jsou to sportovci! S tím si ale ráda poradím a nemám s dětmi žádný problém. Musím je za první rok ve škole, který už se pomalu chýlí ke konci, velice pochválit!“

RODIČE JSOU S VÝUKOU NADMÍRU SPOKOJENÍ

Velký podíl na tom, jak děti zvládaly těžké období, má i Jakoubě. Při distanční výuce totiž odvedla kus poctivé učitelské práce. „Online výuka byla skvělá, náš Jiřík se na ni těšil. Dětem bylo vše vysvětleno, organizačně to měla paní učitelka zmáknuté na jedničku. Je vidět, že s dětmi umí. Navíc je podporuje i po sportovní stránce, jako rodič jsem naprosto spokojená,“ říká Michaela Ficková, maminka malého hokejisty.

„Z pohledu učitele si na online výuku v naší třídě nemohu vůbec stěžovat. Připojovaly se všechny děti, všechny krásně spolupracovaly. Rodiče dětem pomáhali a plnili s nimi veškeré zadané úkoly,“ líčí Jakoubě. Je toho názoru, že online výuka klasickou školní docházku nenahradí, výhrady měla i k rotační výuce. „Sice byla lepší než distanční, ale některé děti se první den ve škole adaptovaly, druhý den už se po prvních dvou hodinách konečně soustředily, třetí den pracovaly a čtvrtý a pátý už byly unavené. Když jsou ve škole stále, mnohem lépe si navyknou na režim.“

HESLO: PŘÍSNOSTÍ K SAMOSTATNOSTI

Vzorná online výuka nenabídla ani žádný kuriózní moment ve stylu „veselých historek z natáčení“. Že by někdo při výuce usnul, pařil hry nebo ji absolvoval v pyžamu? „Nic takového nemám. Ale velmi kvituji přístup rodičů i prarodičů, kteří ke svým dětem přistupovali přísně. Sem tam jsem u jednoho žáčka, který je opravdu živý, viděla mihnout se babiččinu ruku na jeho zátylku,“ usmívá se Jakoubě, vyznavačka přísnějšího přístupu.

„Učím zhruba 10 let. První třídě jsem se vždy úspěšně vyhýbala, ale tento rok jsem se z toho již nevyvlíkla,“ usmívá se. „Myslím, že se hodím spíše k větším dětem, ale snažím se na sobě pracovat. Moji prvňáčci mě berou, zvykli jsme si na sebe. Díky mé přísnosti se rychle osamostatnili a vše krásně zvládají,“ libuje si.

Kdy vznikne ryze sportovní třída? Záleží i na vedení školy



Huskies Cup v TeplicíchZdroj: Deník/František BílekMěla to být především hokejová třída, kterou měly doplnit děti z teplického basketbalového oddílu, nakonec ale ze společného projektu HC Teplice Huskies a BK Teplice sešlo.



„Základní škola Na Stínadlech je spádová, nikoliv výběrová. Proto musí brát přednostně děti z okolí. A problém byl také v osnově. Nelze v rámci vyučování uvolňovat děti na trénink, půjde to až v pozdějších ročnících,“ vysvětluje šéf teplického hokejového oddílu Martin Cimrman.



Pro současné prvňáčky by měla být hokejová třída od pátého ročníku, to už je domluvené. „Ale uvidíme, jaký o ní bude zájem, kolik rodičů své děti bude ochotno přeřadit,“ přidává Cimrman.



Podle informací Teplického deníku by mohla ryze sportovní třída vzniknout dříve, záležet bude prý na tom, jak vedení ZŠ Na Stínadlech uchopí změnu rámcového vzdělávacího plánu.



„My bychom měli také o sportovní třídu zájem,“ potvrzuje Karel Suska, který se v BK Teplice stará o malé basketbalisty.



Oba kluby se snažily své děti v maximální míře rozvíjet i během doby, kdy byla sportoviště zavřená. „Pro děti jsme připravovali různé online cvičení, individuální orientační běhy. Později jsme už mohli po skupinkách s dětmi ven, tak jsme toho využili. Od pondělí konečně můžeme v plném počtu absolvovat tréninky i na Zimáku. Jsme za to moc rádi, všichni si to užíváme,“ líčí Tibor Ondruš, hlavní trenér 3. třídy, do které chodí i děti z 1. A ZŠ Na Stínadlech.



Do tréninkového režimu se mu vrátily bez výkonnostního deficitu. „Je znát, že se hýbaly, některým pauza i prospěla,“ pochvaluje si Ondruš.