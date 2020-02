"K druhému poločasu jsme přistoupili lehkovážně, jak už u nás bývá zvykem, a zbytečně jsme tím dostali soupeře do zápasu. I přes to jsme si ho ale pohlídali a zaslouženě bereme tři body," okomentoval zápas kapitán Teplic David Černý.

Svarog měl skvělý nástup, po čtyřech minutách vedl 2:0 a diktoval tempo hry. I poté přidával góly, Tato dal hattrick. "První poločas byl přesně podle našich představ. Brzy jsme se dostali do vedení, a i nadále se nám dařilo navyšovat náskok. Brno jsme nepouštěli do větších šancí," pochvaloval si Černý.



Teplické zvolnění dovolilo Jihomoravanům skóre kosmeticky upravit, i oni měli třígólového hráče - agilního Mužíka. "Vítězství Teplic je naprosto zasloužené, nic na tom nemění ani to, že jsme ve druhé půli byli na góly lepší. Ten první jsme ale odehráli bez pohybu, nasazení a potřebných emocí, na kterých musí být naše hra postavena," posteskl si trenér Helasu Tomáš Galia.



V neděli hrají Teplice v Českých Budějovicích.

Svarog FC Teplice - Helas Brno 7:4 (6:0).

Branky a asistence: 2. Tato (Claudinho), 4. Ossorio (Baran), 11. Ossorio, 14. Baran (Černý), 17. Djaelson (Tato), 17. Tato, 25. Tato (Ossorio) – 22. Mužík (Šarközy), 26. Mužík (Šarközy), 32. Mužík (Poul), 35. Cupák (Šarközy).

Rozhodčí: Šmíd, Dragoun.

ŽK: 16. Ossorio, 16. Djaelson – 22. Konečný, 35. Mužík.

Teplice: Diegao (Hůla) - César, Claudinho, Černý, Künzl, Litvinov, Tato, Ossorio, Djaelson, Šebek, Baran.

Brno: Konečný (Mykytjuk) - Cupák, Šarközy, Lidmila, Lukšija, Kamenský, Matyska, Poul, Špička, Mužík, Štolba.