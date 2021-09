O prémiový titul titul se postarali junioři první SQ Teplice Filip Walter, Miloslav Vaněrka a Anna Plzáková.

"V kategorii do 15 let se v turnaji představil i náš druhý tým ve složení Bedřich Beneš, Adam Gerstdorf a Hana Klimšová, kterému těsně unikl postup do finálové skupiny a celkově obsadil páté místo," uvedl Luboš Walter, trenér 1.SQ Teplice.

V kategorii do 19 let měl teplický klub rovněž zastoupení tým ve složení Luboš Walter, Karel Matoušek a Anna Pavelková se po těsné prohře s budoucím vítězem Hradcem Králové neprobojoval do finálové skupiny a nakonec vybojoval stejně jako v roce 2020 čtvrté místo.

Současně s šampionátem družstev probíhalo i republikové mistrovství do 23 let jednotlivců. Mezi dívkami do 23 let reprezentovala teplický klub Klára Nováková, kterskončila sedmá. Mezi chlapci se nejlépe umístil Ondřej Vorlíček, který vybojoval bronz, páté místo obsadil Luboš Walter, jenž hrál d kategorie současně. Premiéru v kategorii do 23 let zažil Jan Gerstdor, který skončil na 13. místě.