Nezdolná atletická veteránka z Teplic Alexandra Adlerová se znovu vrátila na stupně vítězů. Závodnice AK Bílina získala na 55. Mistrovství České republiky veteránů v Šumperku zlato v hodu kladivem, stříbro pak přidala v hodu břemenem. „Poslední rok jsem pracovala v Německu, kde jsou pro sport mnohem přísnější podmínky ohledně covidu. Nemohla jsem trénovat. Od začátku roku jsme se ale připravovala s kamarádem v Mostě," líčí mentálně silná sportovkyně.

Alexandra Adlerová | Foto: soukromý archiv Alexandry Adlerové

Kdekdo jí říkal, ať už se na to vykašle, že to ve svém věku nemá zapotřebí. Bojovnice Saša ale zatnula zuby. „Rozhodla jsem se, že do toho půjdu. Chybí mi ten roční výpadek, ale důležité je se sportem bavit a potkávat se s dalšími kamarády sportovci; hecovat se a užívat si atletiku. Proto jsem od začátku roku jezdila do Mostu, kde jsme vytvořili malou vrhačskou skupinu. Když je trochu stres a depka, třeba když to nejde, tak se navzájem podržíme a je to fajn."