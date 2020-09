Druholigoví hokejbalisté Ronda Teplice otevřou sezonu v neděli v Litoměřicích. Od 14 hodin se postaví domácímu celku, který už léta nese hororový název - Killers.

Dubí (bílé dresy) - Rondo 5:0 | Foto: Deník/František Bílek

Do nové sezony vstupují Tepličtí s víceméně stejným kádrem. Jejich cíle? "Chceme co nejvíce potrápit favorizované celky a v klidu se dostat do play-off, kde se může stát cokoliv," tvrdí Jakub Jirava, dlouholetá opora týmu.