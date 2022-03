Regionální ligou prochází áčko jako nůž máslem. Co stojí za dominancí? Podařil se vám sestavit silný tým před sezonou, nebo je tam posil minimálně? Za to že se nám tak daří, můžou podle mě tři faktory: kvalita týmu, to že jsme schopní sejít se každý zápas v dostatečném počtu hráčů a jako poslední to, že jsme jak před sezonou, tak i v zimní pauze trénovali, a je to znát. A posily? Před sezonou jsme založili béčko, tak muselo dojít k rozšíření kádru, takže máme dost nových nebo staronových posil. Primárně pro áčko byly asi tak tři, ale po náhlém konci rezervy extraligového Mostu ve 2. lize přibyli další tři kluci.

Daří se i béčku v Oblastní lize. Jaký kádr má a jak se kádry áčka a béčka prolínají? Je mezi soutěžemi velký rozdíl?

Před sezonou byl můj cíl postavit týmy tak, aby na sobě nebyly závislé a aby se nestalo, že například sedm hráčů hraje každý víkend dva zápasy. To by nebylo dlouhodobě udržitelné. To se nám povedlo a pouze v případě menšího počtu hráčů si vzájemně pomáháme, kdy chodí hráči béčka pomoct áčku a obráceně. Proto se ani jednou nestalo, že by na zápas přišlo míň jako 10 hráčů, většinou oba týmy nastupují tak na 13 lidí.

Jaké jsou cíle Dubí? Chtělo by áčko zkusit 2. ligu?

Nebudu alibista a nebudu říkat, že si jdeme zahrát zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Áčko je zatím suverénně první, takže samozřejmě bychom titul rádi, ale jak se říká - play-off je jiná soutěž a ostatní týmy, především Coma a Perla, mají také ambice na titul, takže si myslím, že play-off bude hodně zajímavé. Co se týká béčka, tak zatím hraje taky nahoře ve vyrovnané trojce v Pivními veterány a rezervou Wolves Chomutov. Takže za mě, finále by bylo velkým úspěchem.

Co by pro „eskáčko" znamenala druhá liga?

Já už to považuji na příští sezónu jako hotovou věc, zřejmě totiž dojde ke zrušení regionální ligy a selským rozumem mi vychází, že týmy, které se nachází v tabulce výš, se posunou do 2. ligy a ostatní týmy do Oblastní ligy.

Kteří hráči jsou pro áčko nejdůležitější?

Stačí se podívat na kanadské bodování, hned je to jasné. Ofenzivu táhne především čtveřice Kváš, Jejkal, Koval a Matouš, hlavně prvně jmenovaný má svojí vlastní ligu a s obránci soupeřů si dělá, co chce. Nesmím ale zapomenout na obránce, kteří nejsou tolik vidět v produktivitě, ale směrem dozadu hrají výborně, a také na naše tři gólmany Růžičku, Hurycha a Sobotku, kteří si zápasy dělí rovným dílem; všichni chytají opravdu dobře.“

Jak se soutěže změnily oproti minulým sezonám?

V regionální lize už jsme hráli loni, a i když sezóna byla vinou covidu krátká, tak to letos žádná velká změna není, soupeři jsou vesměs stejní jako loni.

Narušil nějak covid klima ve vašem klubu? Odpadl někdo, kdo ztratil chuť do sportu? Nebo ho naopak stmelil, že se hráči víc těší na zápasy?

Já si myslím, že neovlivnil, protože neočkovaných nebo těch, kteří neprodělali covid, jsme měli opravdu minimum. Nevím o nikom, že by po skončil. Zájem je nějak tak stejný. Někdo chodí vždy, někdo jen občas.

Naposledy jste hráli v Děčíně na novém stadionu. Co na něj říkáte? Na tom plastovém povrchu se musí hrát parádně.

Mně osobně se hřiště v Děčíně líbí nejvíc ze všech hřišť v našem regionu. Má super povrch, plexi za bránou a ideální velikost. Není to žádné letiště jako v Ústí, nebo naopak minihřiště v Malém Březně.

Věříte, že i na Teplicku se něčeho podobného dočkáme? Pomohlo by to ještě hokejbalu na Teplicku?

Hřiště máme v Krupce. Pokud by se povedlo na něj dát plast, tak by to mohlo pomoct. Třeba by si tam některé týmy daly domácí hřiště, možná by se rozjela i mládež, kdo ví. Vše je odvislé od plastu, protože dostat někoho dnes na asfalt už je opravdu těžké.

Jaká je nyní úroveň hokejbalu na Teplicku? Hráčů a klubů ubylo… Je škoda, že skončila okresní liga?

Z teplických týmů hrají už pouze Dubí, Perla, Žízeň Trnovany a Kings. Několik hráčů z Teplicka nastupuje i v Ústeckých týmech. Samozřejmě úbytek je, stejně jako tak celkově v hokejbalu v nižších soutěžích. U nás na severu můžeme být ještě rádi, že máme 23 týmů ve třech regionálních ligách. Jsou regiony, kde mají 2. ligu o šesti týmech a tím to končí. To jen na okraj pro kritiky že regionální svaz dělá vše špatně. A co se týká konce teplické ligy? Škoda to samozřejmě je, ale není možné hrát soutěž ve čtyřech, pěti týmech. Proto bylo logickým krokem přesunutí se do Ústecké nebo spíš oblastní ligy.