„Vinou ponížení rozpočtu musíme sahat do kádru," tvrdí prezident Svarog FC Teplice.

Má pandemie nového typu koronaviru vliv na celkovou situaci okolo klubu?

Má po všech stránkách vliv na celý svět. Pokud pominu primárně onemocnění obyvatelstva, úmrtnost nebo zdraví, má tato pandemie dopad na celkovou ekonomiku všech států a jejich obyvatel. Už teď víme, že náš rozpočet na nadcházející sezonu bude ponížen, a to minimálně o 35 procent. Dopad této situace se samozřejmě odráží na našich sponzorech, partnerech i na našem vlastním finančním zajištění. Mohu jen slíbit, že přes to všechno do nadcházející sezony nastoupíme a budeme tu pro naše fanoušky i nadále.



Jaké konkrétní změny v kádru Svarogu lze očekávat?

Vzhledem k našemu poníženému rozpočtu jsme museli sahat do sestavy, i když neradi. Proto nebudou v týmu pokračovat hráči Rodrigo, Litvinov, Ossorio, Djaelson a brankář Diegao. Všichni čeští hráči prodloužili smlouvy s naším týmem, a to i přes ponížené finanční odměny. Pochopili tuto krizovou situaci a chtějí v našem klubu zůstat. Za to jim velice děkuji a vážím si toho.



Další cizinci zůstávají?

Někteří po vzájemných jednáních prodloužili smlouvy s naším klubem. Také oni si finančně pohoršili. Jsou však s naším klubem spjatí. Jedná se o Alemaa, Césara, Adriana, Claudinha a Tata. Vážím si toho, že jsme mohli udržet tyto hráče a že nám chtějí i nadále pomoci. Další důležitou informací pro fanoušky je nový člen týmu Rafinha, což je docela známý hráč. Dlouhodobě jsem jej sledoval. Zaujal mě svým výkonem v ukrajinském týmu Prodexim. Poslední sezonu odehrál na Kypru s naším bývalým hráčem Jeanem, který nám pomohl s jeho působením u nás.

Prý je pryč i kouč.

Viktor Tarčilo obdržel lukrativní nabídku od jednoho běloruského týmu, kterou nemohl odříci. Museli jsme hledat jinou variantu. Měl jsem na výběr mezi čtyřmi trenéry, včetně jednoho z Česka. Po vleklých jednáních klub podepsal kontrakt se španělským trenérem. Klub od nové sezony povede Alonso Fraile Eloy. Myslím, že bude pro klub přínosem. Já osobně mám rád španělský futsal. Tento herní styl se mi líbí, je oblíben po celém světe. Doufejme, že nám trenér pomůže dosáhnout na nejvyšší mety.



Jaké jsou plány na předsezonní přípravu?

Tým má nyní volno, sejdeme se počátkem srpna, budeme pracovat podle plánu nového trenéra. Na konci srpna odehrajeme několik přátelských utkání. Zároveň chceme organizovat tradiční domácí turnaj. Případně vyjedeme na nějaký zahraniční turnaj, již nyní jsme obdrželi několik pozvánek. Jelikož MS ve futsale bylo přeloženo na příští rok, pravděpodobně naše liga začne počátkem září, i když veřejně to ještě nebylo potvrzeno. Budeme se držet tohoto plánu a termínů.



Jaké budou cíle na novou sezonu?

Máme stále stejné cíle, nezávisle na okolnostech. Chceme bojovat o nejvyšší pozice, získat nejvyšší umístění v tabulce a nejcennější medaile. Chceme naším moderním futsalem a krásnou hrou potěšit naše fanoušky a snad konečně získat i vytoužený titul.