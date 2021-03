Co vše vás čeká před tím, než se provoz očkovcího centra v Teplicích rozběhne? A jak se vlastně události ohledně jeho zprovoznění vyvíjely?

Rozhodnutí, že Óčko bude ve sportovní hale, padlo někdy v únoru, kdy vedení města Teplice chtělo vytvořit toto centrum pro všechny občany okresu. Je to služba veřejnosti, aby nemusela nikam daleko jezdit. Uvažovalo se i o jiném místě, například o Kulturním domu, ale prostor sportovní haly a zázemí parkování pro všechny zájemce přímo u očkovacího centra, se jevil jako nejlepší místo s nejlepší dostupností. Navíc jsou sportoviště zavřená. Čeká nás pouze zakrytí sportovního povrchu proti poškození linem, ostatní věci přiveze Krajská zdravotní. Jedná se o přijímací boxy, očkovací boxy atd. Vchod bude ze středu sportovní haly – technický vstup a východ bude přes chodbu zimního stadionu. Dále poskytneme všechny šatny pro zázemí zaměstnanců óčka a vyhrazené parkování pro zaměstnance, bude to cca 10 míst. Ochranným linem zakryjeme tři čtvrtiny haly. Naše uklízečky budou mýt a dezinfikovat po každém dni celé Óčko a šatny.



Kdy bude vše spuštěno?

Očkovací centrum bude najíždět na provoz kolem 15. dubna a od 1. května bychom chtěli, aby provoz jel na 100 %, to znamená 500 - 800 vyočkování denně. Óčko bude provozovat Krajská zdravotní a.s. ve spolupráci s Nemocnicí Teplice. Nyní se ladí smlouva. Měla by být na 3 měsíce, ale rozhodnutí ještě nepadlo.

Z haly se museli vystěhovat futsalisté, které brzo čeká play off nejvyšší soutěže. O domov přijdou i další kluby, například florbalisté, volejbalisté. To hlavně v případě, že provoz očkovcího centra zasáhne i do příští sezony. Jaký na to máte názor?

Na vše bych asi koukal jinak, kdyby provoz celé SportarényTeplice běžel normálně na 100 %. Ale v tom případě by určitě nebyla pandemie. (úsměv) V době, když je vše pro sport uzavřené, a nevěřím nějakému zásadnímu uvolnění, jsem rád, že sportovní hala může významně pomoci v očkování pro všechny Tepličáky a občany celého našeho okresu. Já osobně vidím v očkování postupný návrat k normálnímu životu.

O halu přichází futsalový Svarog. To je pro tento klub velký problém…

Souhlasím. Jako jediný profi tým v hale mohl trénovat a hrát mistrovské zápasy. Volal jsem jim už dříve, že si asi budou muset najít náhradní prostory, protože v hale bude očkovací centrum. Myslím, že to tedy věděli v dostatečném předstihu. Našli si náhradní prostor na trénování v Krupce, kde už párkrát nacházeli azyl. A mistrovské zápasy budou hrát v Lovosicích. Přeji si, ať se na Stínadla zase vrátí, až bude možnost.

V letních měsících bývají hala a Zimák za běžného provozu obsazeny minimálně, nabízí se hlavně k různým soustředěním. Jak to bude tento rok?

Mám plný kalendář. Budu muset všechny zájemce o tato soustředění seznámit se stavem věci, ale protože se jedná především o hokejová soustředění, tak to až tak velký problém nebude. Kondiční a jiné tréninky, které měly organizace naplánované ve sportovní hale, musí přesunout na atletický stadion a do tělocvičen ZŠ Na Stínadlech, kde máme výborné vztahy s paní ředitelkou a navzájem si vycházíme vstříc.



Takže provoz Zimáku ohrožený nebude, ani když bude očkovací centrum fungovat i přes léto?

V současné době počítáme a přemýšlíme, za jakých podmínek vytvoříme led pro tréninky, kempy a přátelská utkání. Samozřejmě, že počítáme i s místními kluby HC Teplice Huskies a Kraso Teplice, aby hokejisté i krasobruslařky mohli dohánět tréninkové manko. V případě, že zimní stadion otevřeme, stačí jen najít systém, aby se hokejisté a krasobruslařky nepotkávali s odcházejícími z očkovacího centra. Už to máme téměř vyřešené. Víte, za poslední rok máme velké finanční ztráty, tak chceme udělat vše proto, abychom uspokojili jak očkovací centrum, tak i hokejisty a krasobruslařky. A to klidně i v květnu, nebo v červnu, pokud to vládní nařízení budou dovolovat.



Prý máte dohodu i s hokejisty Slovanu Ústí nad Labem, že jim budete pronajímat led. V Ústí jim led mimo sezonu neudělají. Je to pravda?

Ano, s Ústím jednám. Myslím, že to u nás mají rádi. Myslím si, že když všechno vyjde, tak Zimák bude plně vytížený, ale zbydou hodiny i „hobíkům“, kteří toho taky moc nenahráli. Bude to príma, vždyť kdo kdy hrál hokej v Teplicích v květnu, červnu? Jen si to představte - kolo, koupání na Barče a večer hokej – krásný trojboj pro „hobíky"! Snad se vše trochu uvolní.

Opravdu se Slovan, Huskies i „hobíci" na led vejdou?

Záleží na tom, jaké bude rozvolnění pro kolektivní sporty. Jestli bude moct být na ledě kompletní tým, nebo jen profíci a ostatní jen v menších počtech. Také bude záležet na tom, jak to bude se školou - jestli bude moci chodit celá třída, nebo poloviny a střídat se. Z toho pak budou možnosti tréninků. Také nevím, jestli se nezkrátí prázdniny… V neposlední řadě záleží také na chuti rodičů dávat děti na tréninky v květnu, červnu. Ale mám představu, že áčko Ústí bude trénovat vždy dopoledne + junioři Slovanu, dále naše kraso, to může trénovat i ráno, Huskies, pak opět Ústí ostatní kategorie a pak možná „hobíci" a další zájemci. Chci, aby se využívaly i víkendy k tréninkům.



Takže je možné, že nakonec Zimák nebude na sto procent vytížený, ten zájem nakonec nemusí být takový, jaký ho teď předpokládáte.

Zájem o led je v Teplicích všeobecně obrovský. A to i proto, že při soustředěních se dá využívat vedlejší sportovní hala. Je i nyní, kdy hala nepůjde využívat. Jde ale o to, že náklady na led v jarních a letních měsících rapidně stoupají, je to třeba 200 - 300 tisíc za měsíc. Dá se to, ale obsazenost musí být hodně vysoká. Vyšší bude i cena pronájmů za led. Já musím počítat především to, jestli se nám alespoň trochu vyplatí led v těchto nezvyklých měsících dělat.



Do haly jste neměl domluvené žádné soustředění?

Bohužel ano. Našel si k nám vztah Český volejbalový svaz, nedávno tu bylo finále Českého poháru žen. Svazu se tu líbí, chce tu mít na přelomu srpna a září soustředění reprezentace mužů do 19 a 20 let. Tak doufám, že už bude naočkováno!