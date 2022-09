V roce 2016 se před zraky královny Alžběty II. a tehdejšího prince Charlese zaskvěl v hodu kládou. Ten patří k nejtradičnějším disciplínám skotských her. „Královna s princem si vybrali právě kládu. Kvůli nim bylo vše přizpůsobené, aby ji viděli. Když přijeli, byl přerušený náš program, zazpívala se britská hymna God Save the Queen a bez rozcvičení se šlo na to. Nebyly tři pokusy, ale jen dva, prostě vše bylo udělané tak, aby to mělo spád a královna s princem si užili zábavu," vybavuje si teplický sportovec. Mrzelo ho jen jedno – s Alžbětou II. Si nemohl podat ruku. „Měla na sobě fialový kostýmek a klobouček. Seděla v takovém altánku a nikoho k ní nepustili, zvlášť cizince ne. Setkala se jen s jedním Skotem, kterého jsem porazil. Ale i tak to bylo perfektní.”