Ačkoliv má základní část Severočeské ligy basketbalistů, rozdělená do tří skupin, před sebou ještě poslední kolo, už je jasné o postupujících do nadstavbových skupin.

Pavel Zajíc, Basketbalovou bitvu ve čtvrtfinále Severočeské ligy mezi domácí Slunetou Ústí B (žlutí) a Baníkem Most (zelení) lépe zvládli mostečtí a zvítězili 58:62. | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

V A1, tedy o 1. – 6. místo, si zahrají Válečníci Děčín A, Slavoj Litoměřice C, Sluneta Ústí B, Teplice a Most A. O 7. – 12. příčku si to rozdají Děčín Juniorka, Válečníci Děčín B, Real Roudnice, BA Roudnice a Louny. Boj o 13. – 18. místo čeká Děčín Křešice, Lovosice, Skřivánci Ústí, Česká Lípa, Most B a Chomutov B. Nadstavba začne příští víkend.