Základní část nejvyšší futsalové soutěže jde do finiše, teplickému Svarogu zbývá odehrát ještě pět zápasů. Zatím mu patří třetí příčka, před ním jsou Chrudim a vedoucí Plzeň. Naposledy Severočeši doma porazili Slavii 5:3. „Rozhodla skvělá dvouminutovka na začátku druhého poločasu," vystihl asistent hlavního kouče Tomáš Künzl.

Futsalisté teplického Svarogu. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / František Bílek

Svarog by se rád dostal na druhé místo, z něhož by měl lepší výchozí pozici do play off. Aby se tak stalo, musí druhá Chrudim, která má na svém kontě stejný počet bodů jako Tepličtí, ve zbývajících pěti duelech klopýtnout. Parta trenéra Alonsa naopak nesmí ztrácet. Střetnutí s Pražany zvládla, přestože byl po první půli duel vyrovnaný.