Portugalský trenér Rui Guimarães získal s Balticflorou stříbro, poté se stal jedním z nejuznávanějších portugalských futsalových trenérů v zahraničí.

V Teplicích ho ale provázela řada skandálů, s horkokrevným Portugalcem užili funkcionáři, pořadatelé, trenéři i hráči soupeřů. Nejprve byl suspendovaný za plivnutí na delegáta, později dostal tříměsíční flastr za rvačku se zapisovatelem. Všichni na Ruie ale vzpomínají jako na srdečného muže, který miloval život.

„Rui byl velký pohodář a vtipálek, ale také uměl dostat nervy. Podle mě to bylo i proto, že trénování miloval. Pár let poté, co v Teplicích skončil, jsem byl u něj v Emirátech, kde působil. Byl velmi pohostinný, vše nám v Dubaji ukázal a skvěle se o nás staral. Měl rád srandu. V paměti mi z jeho působení v Teplicích utkvěly ty jeho nervy; musel jsem ho chytat, byl jsem zrovna pořadatel, protože ze sebe rval kravatu a košili, šel na hřiště a chtěl se prát. Myslím, že to bylo s Vnukem. Říkal mu, aby tedy šel do toho, jeden na jednoho. Byl zvláštní i tím, že měl kočku, která měla jméno Quaresma podle jednoho portugalského fotbalisty. A také měl opičku, ta se jmenovala Neymar," vyprávěl nedávno o svém kamarádovi Tepličan Bohumil Kudrhalt, který Guimarãese poznal během jeho působení v Balticfloře.