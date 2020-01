Nebylo vám po vyhlášení líto, že jste se nemohl zúčastnit a cenu pro vítěze převzít osobně?

Bohužel jsem už trénoval v Praze, časově mi to nevyšlo. Určitě mě má neúčast mrzí. Vůbec jsem dopředu ani netušil, že bych se mohl umístit na předních pozicích.

Jaké jste měl na svůj triumf ohlasy?

Nejvíc to nadchlo asi mé nejbližší. Samozřejmě to ale nesmírně potěšilo. Spousta lidí si někdy nedokáže ani představit, kolik strastí může sport do běžného života přinést. Jsem rád, že tvrdá dřina všech lokálních sportovců může být oceněna touto formou i mimo sportoviště, zápasy a závody.

Jaký jste měl rok 2019?

Vzhledem ke změně trenéra a tréninkového prostředí jsem zprvu nevěděl, co od tohoto roku vůbec čekat. Už na začátku roku jsem si vylepšil halový osobní rekord, na halové MČR jsem tak odjížděl jako favorit na medaili. Bohužel jsem se po kolizi se soupeřem nedostal do finále, bylo to velké zklamání. Tyhle neúspěchy mě ale vždycky nakopnou, o to víc jsem se soustředil na letní sezonu. Ta se naštěstí vydařila podle představ, zaběhl jsem pár solidních výkonů. Největší úspěch roku a také jeho vrchol bylo MČR mužů a žen v Brně, kde jsem v osobním rekordu získal stříbro.

Dělal jste něco v tomto roce jinak než v tom předchozím?

Jiných věcí než minulý rok bylo nespočet. Tréninkový systém se pro mě dost změnil. Přibylo hodně posilování a také jsem toho mnohem více naběhal i ve speciálním tempu pro 800 metrů. Tréninky byly dost náročné fyzicky i psychicky, ale za ten rok už jsem se celkem zocelil a rozkoukal, už to snáším zase o trochu lépe. Trénovat v tak silné tréninkové skupině, je motivací samo o sobě, pomůže v mnoha ohledech. S ní jsem na jaře absolvoval pětitýdenní soustředění v americkém Coloradu, z čehož jsem také do značné míry v létě čerpal. Co se týče stravy, tak jsem nic neměnil. Čas od času si samozřejmě dopřeji něco, co by trenér rád neviděl. Se stravou ale nijak výrazně neexperimentuji, snažím se jíst vyváženě. Stravovat se špatně není ani úplně realizovatelné, jelikož se to vždycky dřív nebo později na těle a výkonu projeví.

Před rokem jsi jste ještě závodil za Bílinu. Jaké jsou návraty?

Kdykoliv jsem na víkend v Teplicích a musím odtrénovat na dráze, tak se velice rád vracím. Mám na Bílinu spoustu hezkých vzpomínek. Nedávno tam proběhl atletický “galavečer“, na kterém jsem se setkal se všemi známými trenéry i atlety. Moc rád jsem je viděl.

Jaké budete mít cíle pro rok 2020?

Opět chci zlepšit osobní rekord a nominovat se na ME do Paříže. Nechci se na to příliš upínat, ale pokud to nevyjde, nemohl bych sezónu hodnotit úspěšně.

Nakolik tréninkový proces narušily Vánoce a svátky?

Svátky do přípravy příliš nezasahují, snad jen tím, že je všude kolem hodně jídla a cukroví. Po dlouhé době sice máme tři dny volno, což je hodně netypické, ale beztak jsem se šel proběhnout. Nyní už se bude příprava více odehrávat v atletické hale a vše se bude směřovat k závodům. V lednu mě bude čekat první testovací závod na 1000 metrů a následně na 800 metrů ve Vídni. Zbytek se bude odvíjet podle těchto dvou startů.

Kdo by podle vás mohl usednout na vámi uvolněný trůn v anketě Deníku?

V tomhle ohledu je určitě škoda, že sportovní dění na Teplicku nesleduji o trochu více. Stejně jako minulý rok si netroufám odhadnout, kdo by letos mohl vyhrát. Ale právě proto, že těžko očekávat, kdo vyhraje, mám anketu rád. Člověka vždy potěší, když vidí, kolik úspěšných sportovců ze všech rozmanitých odvětví v Teplicích je. Každý z těch sportovců, ať už dopadne jakkoliv, se musel na své úspěchy často hodně nadřít. Je těžké je porovnávat mezi sebou. Z Bíliny letos může úspěšně hodnotit sezónu určitě Jan Lepeška, juniorský mistr ČR ve víceboji, nebo Kateřina Šilerová, která se v dorosteneckém věku dostala do finále MČR dospělých.