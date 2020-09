Teplické družstvo ve finále nestačilo pouze na domácí tým SC Fajne Ostrava, prohrálo 1:2. Tým Teplic odjížděl na mistrovství v roli favorita, ale na poslední chvíli musel trenér Luboš Walter starší udělat několik změn. Zranil se mu totiž nejlepší hráč mužstva Filip Walter, mimo hru se kvůli zdraví ocitl také Béďa Beneš. I přes tyto nečekané komplikace se tým ve složení Mila Vaněrka, Honza Gerstdorf a Anička Plzáková nezalekl svých soupeřů a bez problémů dokráčel do finále.

V prvním utkání souboje o zlatu se utkaly jedničky bou celků – Vaněrka nastoupil proti Adamovi Škrobánkovi. Ve vyrovnaném utkání nakonec těsně prohrál 2:3. Jako druhé pak nastoupily dívky Anna Plzáková (11 let) proti Kláře Novákové (14 let). I přes větší věkový rozdíl byl zápas vyrovnaný, ale nakonec byla šťastnější hráčka Ostravy. O titulu bylo rozhodnuto. V posledním utkání ještě Honza Gerstdorf, hrající celé mistrovství ve výborné formě, s přehledem porazil Daniela Šrámka 3:0 na sety.

V kategorii do 15 let nastoupil druhý tým Teplic. Reprezentovali ho Adam Gerstdorf (11) , Antonín Beneš (10) a Hana Klimšová (9). Budoucnost má ještě před sebou, i přes své mládí ale vybojoval deváté místo.



Zastoupeni měli Tepličtí i v nabité kategorii do 19 let. Reprezentoval je zkušený tým ve složení Luboš Walter mladší, Karel Matoušek a Daniela Dohnalová. Výsledkem jejich snažení bylo čtvrté místo. V semifinále nestačili na Strahov Praha (0:3) a v souboji o 3. místo těsně prohráli s domácí Ostravou (1:2). (r, fbi)