Talentovaný Tepličan byl největším překvapením celého turnaje, protože do něj vstupoval v roli šestky. V prvním kole porazil Martina Suka z Prahy 3:0 na sety, ve druhém kole si lehce poradil s nasazenou trojkou Janem Netoličkou z Ostravy (3:0). V semifinále Walter narazil na Karima Faraga z Hradce Králové, který před tím vyřadil nasazenou dvojku turnaje Petra Nohela z Prahy. Teplický černý kůň celého turnaje vyhrál 3:1, když předvedl své nejlepší vystoupení podniku. Ve finále na Waltera čekal největší favorit na zlato – domácí Marek Panáček. Svou úlohu zvládl, na teplickém squashistovi byla vidět velká přemotivovanost. Porážka 0:3 ale přestala mrzet ve chvíli, kdy se Walterovi na krku zatřpytilo stříbro.

Další medaile do Teplic putovala za parádní výkony Karla Matouška v kategorii chlapců do 17 let. Matoušek ve výborném zápase o 3. místo porazil Alexe Kelara z Ostravy 3:2. Na výborných, ale ne populárních čtvrtých místech skončili Filip Walter (kategorie do 15 let) a Hanka Klimšová (kategorii do 11 let).

Další umístění teplických závodníků: Pátá místa – Anna Plzáková (G13), Miloslav Vaněrka (B13), šesté místo – Bedřich Beneš (B13), sedmá místa – Sára Vaněrková (G11), Antonín Beneš (B11), Anna Pavelková (G15), osmé místo – Daniela Dohnalová (G19), dvanácté místo – Jan Gerstdorf (B15).