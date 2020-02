Stolní tenis: Béčko Teplic míří zpět

Do krajského přeboru I. třídy má opět namířeno béčko SKST Teplice. To ho v minulé sezoně hrálo, z osmé příčky, kterou obsadilo, ale smolně sestoupilo. Tepličtí jsou po patnácti odehraných zápasech na první příčce s jedenáctibodovým náskokem na druhou Bořislav. Do konce soutěže zbývá sedm kol. Jen zázrak by mohl celku z lázeňského města vzít postup.

Stolní tenis ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv