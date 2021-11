„Ve středu jedeme na pohár do Plzně, pak během jednoho měsíce hrajeme řadu těžkých duelů, máme tam znovu Plzeň, pak Slavii, Spartu, Chrudim. Výsledky těchto utkání nám dají odpověď na to, jak na tom jsme,“ říká brankář Severočechů Michal Hůla.

Teplice sedm zápasů vyhrály, body ztratily za remízy na Slavii a v Chrudimi. „S průběhem ligy můžeme být celkem spokojeni. Ani jednom z těch dvou duelů to ne výhru nebylo, to si musíme přiznat. Chceme se zlepšit, cíle máme totiž v poháru i v lize jen ty nejvyšší.“ Svarog prošel v létě celou řadou změn, i v průběhu ligové soutěže k nim za pochodu docházelo. „Když je tolik změn, tak to trvá, než si to úplně sedne a sehrajeme se. Každým tréninkem a zápasem je naše souhra jen lepší a lepší. Věřím, že ještě zapracujeme na obranné fázi, protože v některých zápasech dostáváme zbytečné a laciné branky,“ zní z úst teplické brankářská stálice Michala Hůly, který je velmi rád za podporu fanoušků, které Svarog má.

Zápas Plzeň - Teplice se na západě Čech hraje ve 20.30 hodin.