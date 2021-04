Svarog nejprve vyhrál 3:2 v chomutovském azylu. Utkání měl víceméně pod kontrolou. Také v pátek v Brně svěřenci kouče Alonsa zvítězili, dlouho to s nimi ale nevypadalo dobře. Helas 2:0 vedl, Teplicím se nedařilo dát gól, přestože šancí měly hodně. Až v závěru se dvakrát trefil Salla, vteřinu před koncem pak dílo dokonal Guti.

„Helas hraje velmi dobře. Očekávám, že si do Chomutova bude chtít jet pro vítězství. V prvních dvou zápasech série všem ukázal, že je více než konkurenceschopný. Cítíme se velmi motivovaní, půjdeme do zápasu s cílem vyhrát a postoupit do semifinále. Nebude to snadné, musíme být koncentrovaní. Někteří hráči se potýkají se zdravotními problémy, ale věřím, že ze sebe vydáme maximum. Náš tým je velmi jednotný, velmi silný a dychtivý po vítězství a postupu dál. Jsem na něj hrdý," řekl Alonso před úterním mačem.

Brněnští touží vrátit sérii do Brna. „To je náš cíl. Máme teď čistou hlavu. Po dvou utkáních, ve kterých jsme předvedli velké zaujetí, odhodlání a především herní kvalitu směrem dozadu, chceme na palubovce Teplic opět zopakovat výkon, za který se nebudeme stydět," uvedl trenér Brna Tomáš Galia.