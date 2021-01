Alonso uznává, že se střetnutí s Plzní jeho svěřencům hrubě nevydařilo. "Soupeř byl lepší, než jsme byli my. Od okamžiku, kdy jsme inkasovali první branku, jsme šli s výkonem dolů, nehráli jsme dost intenzivně, prostě jsme nebyli v zápase. Plzeň má skvělý tým, který je základnou národního mančaftu. Hráči jsou spolu několik let, nyní mají opravdu skvělou sezonu."

Už předchozí duel v Lovosicích s Rapidem Ústí nad Labem naznačil, že něco s teplickým týmem není v pořádku. Přestože vedl 6:1, málem o body přišel; Svarog nakonec uhájil těsnou výhru 6:5. "V Lovosicích jsme měli skvělý první poločas, ale brzy jsme se odpojili od našeho nasazení, chuti dávat další góly a makat," vrací se Alonso o týden zpět.

Nyní se už ale musí Teplice soustředit na souboj s Libercem. Co je potřeba zlepšit? "Musíme si uvědomit chyby. Musíme se zlepšit v obraně - být tvrdší, silnější, agresivnější. Z obrany pak jako tým přecházet do útoku. Musíme mít větší mobilitu a rychlost."



Alonso neskrývá, že hlavním cílem pro zápas s Libercem je posílení sebevědomí. "Musíme hrát jednoduše, abychom opět nabyli sebevědomí, aby se hráči znovu cítili dobře. Musíme mít dobrou obranu, nedat soupeři šance. Z ní pak pramení vše ostatní - chceme získat výhru, která by nám pomohla z naší horší psychické kondice," tvrdí španělský trenér ve službách teplického Svarogu.