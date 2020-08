Tak především – nové jméno na trenérském postu! Běloruského kouče Viktora Tarčila vystřídal Španěl Eloy Alonso. „S Viktorem to nefungovalo. Rozhodli jsme se proto pro změnu. Okolo nového kouče se teď udělala pozitivní atmosféra, tvoří se dobrá parta,“ říká prezident Svarogu Michail Žák. „Mým hlavním úkolem bylo dát dohromady kolektiv, který by fungoval,“ potvrzuje Alonso, jemuž bude na trenérské lavičce asistovat Tomáš Künzl.

Teplice se budou muset obejít bez několika hráčů minulého ročníku, chybět jim bude především kapitán a nejlepší střelec týmu David Černý, který podepsal na Stínadlech profesionální fotbalovou smlouvu. „Pro nás je obrovská ztráta. Vůbec jsem to nečekal. Byl lídrem a ikonou našeho klubu, místním hráčem, takovým Ronaldem. Navíc jsme přišli o Alemaa a Rafinhu, protože z Brazílie do Evropy nikdo nemůže. Místo nich jsme získali na naše finanční možnosti vynikající hráče. A ještě máme jedno volné místo pro cizince, pracujeme na tom,“ přibližuje Žák.

V pátek a v sobotu se koná turnaj Svarog Open Cup

Svarog má zatím za sebou v rámci přípravy jeden odehraný duel, s Mělníkem v hale Na Stínadlech remizoval 3:3 (1:1), góly dávali Adriano (2) a Claudio. V pátek a v sobotu Teplické čekají dva zápasy, klub totiž pořádá domácí turnaj Svarog Open Cup. Páteční program zahájí v 17 hodin duel Slavie Praha s ligovým nováčkem Rapid Ústí nad Labem. Od 19 hodin hraje Svarog s Bocou Juniors Krupka. Duel o třetí místo se bude hrát v sobotu od 15 hodin, finále vypukne o dvě hodiny později.

Kabina Svarogu si novým kapitánem zvolila Claudia, který v Česku zakořenil; oženil se a dokonce se stal tatínkem. „Je to pro mě obrovská pocta. Uvědomuji si, nakolik mě to změní jako člověka i sportovce. Nesu velkou zodpovědnost. Myslím si, že mi to prospěje v profesionálním růstu. Bylo mým přáním tu být kapitán. Rád bych týmu pomohl k co nejlepšímu umístění,“ snaží se sympatický futsalista zprostředkovat fanouškům své emoce.



Nebude problém, že se kapitánem stal zahraniční hráč? Podle trenéra Alonsa nikoliv. „S touto situací už zkušenosti mám. Byl to trochu i můj nápad. Hlavně i to, aby byl zástupce kapitána domácí hráč, stal se jím Baran. Určitě to bude dobře fungovat.“



Španělský kormidelník, který už v minulosti trénoval mimo svou vlast, plánuje jít za společným cílem krok po kroku, Žák se ale o ambicích Svarogu mluvit nezdráhá. „Titul. Sport ale není jen o vítězství a titulech. Je to i show pro diváky. Krom vítězství v lize chci prožívat euforii z toho, jak můj tým hraje. A chci, aby to tak měli i naši fanoušci.“