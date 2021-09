Prvním kolem začala 1. FUTSAL liga. Do hry vstoupily také dva zástupci Ústeckého kraje, teplický Svarog a ústecký Rapid.

Rapid Ústí n. L. - Svarog Teplice, 1. FUTSAL liga, ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Loňský nováček z krajské metropole změřil hned na úvod síly s tuzemským hegemonem z Chrudimi. Skóre otevřel ve prospěch domácích už v 1. minutě Koudelka a plány Rapidu tak vzaly brzy za své. „„Do Chrudimi jsme jeli s tím, že nemáme co ztratit a budeme chtít držet co nejdéle čisté konto. Tento cíl vzal za své už po půl minutě hry, kdy se Chrudim dostala do vedení. Rychlá branka určila ráz celého utkání, v němž domácí Chrudim jasně dominovala a po zásluze zvítězila vysokým rozdílem,“ hodnotil hrající předseda Rapidu Matěj Čapek. „Pro náš mladý tým, v němž hráli celý zápas tři junioři, se jedná o cenné zkušenosti, jež chceme přetavit v kvalitní výkony proti papírově hratelnějším týmům,“ doplnil s tím, že jeho celek se musel potýkat se značnou marodkou.