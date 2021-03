Teplický Svarog hraje po týdnu znovu doma. V pátek od 20 hodin hostí na Stínadlech pražskou Slavii, kterou před necelým měsícem v jejím domácím prostředí porazil 5:3. Futsalistům Teplic půjde o druhou příčku v tabulce nejvyšší soutěže, díky které by v blížícím se play off měli druhé nejvýhodnější postavení.

V posledním kole Svarog porazil 7:0 mělnické futsalisty. | Foto: Deník/František Bílek

Svarog 23. února v pražském Edenu vyhrál 5:3, asistenta hlavního kouče Tomáše Künzla těšilo, že Severočeši byli v utkání lepší. „Způsob, jakým jsme vyhráli, posílil naše sebevědomí," říkal pár dní po sladkém triumfu. Teplice pár dnů na to zdolaly i Chrudim (2:0), díky čemuž si do finiše základní části zachovaly šanci být na druhé příčce. Aby i nadále reálně uvažovaly o co nejvýhodnější pozici před vyřazovacími boji, musí v pátek doma přetlačit i Slavii. Chrudim, její konkurent v boji o druhé místo, ve středu remizoval 2:2 s vedoucí Plzní.