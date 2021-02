V lednu favorit hrál s Rapidem v Lovosicích. V prvním poločase se mu dařilo, vysoko vedl. Po obrátce ale bylo z utkání drama, Svarog jen tak tak uhájil výhru 6:5. Obdobná situace byla k vidění i v pátek, i když podobné drama se nekonalo.

Teplice se v první půli dostaly do vedení 6:0, po změně stran vedly dokonce 7:0. Pak ale soupeři povolily skóre korigovat. "Derby s Rapidem jsme zvládli hlavně díky skvělé první půli. Ve druhém poločase jsme bohužel opět polevili a dostali zbytečné góly. Do dalších zápasů se tomu musíme vyvarovat, jelikož v zápasech s konkurenty ve hře o nejvyšší příčky by nás to mohlo mrzet," tvrdí brankář Teplic Michal Hůla.

Další program Svarogu? V pátek jede do Liberce k utkání s domácím celkem. Ten naposledy vyhrál 6:3 nad Žabinskými Vlky, v tabulce je pátý. Tepličtí jsou na třetí pozici, stále drží kontakt se samotnou špičkou.

Rapid jel do Teplic s úmyslem překvapit. Předchozí vzájemný zápas mu potvrdil, že i s vysokým favoritem z Teplic se dá hrát. Neuspěl, ale hlavy věšet nemusí. "Teplice potvrdily v derby roli favorita a připsaly si zaslouženou výhru, ke které jim gratuluji. Z naší strany se nejednalo o dobrý výkon, i když se nám podařilo ve druhém poločasu výsledek zkorigovat. Z naší strany chybělo větší nasazení a koncentrace. Pochvalu si za svůj výkon zaslouží čtveřice juniorů, která se dostala v průběhu utkání na hřiště," konstatoval předseda Rapidu Matěj Čapek.