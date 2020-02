„Myslím, že jsme celý zápas měli pod kontrolou. Většinu času jsme měli míč na svých sálovkách. Soupeř zahrozil pouze párkrát při našich lehkých ztrátách. Rozdíl ve skóre mohl být klidně větší,“ okomentoval nedělní utkání teplický Jiří Baran.

Právě on a kapitán David Černý se postarali v 11. minut o obrat. V tu chvíli Dynamo vedlo po gólu Benáta, duo českých hráčů ale přineslo do svých hlav i do hlav spoluhráčů potřebné zklidnění. Nejprve pálil přesně Černý, když mu asistoval Baran, poté si oba pozice vyměnili. Svarog mohl jít do kabin s výraznějším náskokem, ale zůstalo jen u dvou branek v síti budějovického Lercha.

Jihočechům se povedlo ještě srovnat, Teplice však bleskově nabyly své vedení zpět, navíc ho dokázaly dalšími dvěma góly navýšit do rozhodujícího trháku.

„Je to škoda. Místo toho, abychom vyrovnaný stav udrželi co nejdéle, dostaneme za minutu další laciný gól. Po gólu měl Svarog už zápas pod kontrolou a zaslouženě vyhrál,“ mrzelo trenéra Dynama Vojtěcha Vejvaru.

Teplice čeká další zápas až v neděli 1. března v Liberci. Duel se Spartou, který se měl hrát v hale Na Stínadlech 21. února, byl vybrán Českou televizí pro přímý přenos. Byl proto přeložený na čtvrtek 5. března.

SK Dynamo PCO České Budějovice futsal – Svarog FC Teplice 2:5 (1:2).

Branky a asistence: 5. Benát (Sláma), 29. Hric – 11. Černý (Baran), 11. Baran (Černý), 30. Ossorio (Litvinov), 33. César (Djaelson), 34. Hric (vlastní).

Rozhodčí: Rygl – Matyš.

ŽK: 38. Benát.

Budějovice: Lerch – Pouzar, Mašát, Hric, Benát, Sláma, Hrbáč

Teplice: Diegao – César, Claudinho, Černý (K), Baran, Litvinov, Tato, Künzl, Djaelson, Šebek, Ossorio.