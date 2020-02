V dohrávaném utkání 14. kola VARTA futsal ligy se v úterý od 20 hodin utká čtvrtý Svarog s šestým Helasem Brno.

Svarog vyhrál v Brně nad Helasem | Foto: Helas Brno

Helas se výše vyšplhat nemůže, mezi ním a pátou Slavií je propastný dobový rozdíl. Tepličtí hájí čtvrtou příčku, která by jim pro čtvrtfinále, v němž se jistojistě střetnou právě se Slavií, zajistila výhodu domácího prostředí. „Zápas s Helasem nebude nic lehkého, ale my bereme jen tři body. Od začátku musíme plnit trenérem stanovenou taktiku, abychom se na konci utkáni mohli radovat z výhry,“ říká brankář Teplic Michal Hůla. „Očekávám náročné utkání, ve kterém budou domácí dominovat na míči. My se pokusíme jim to co nejvíce naší hrou znepříjemnit. Budeme se snažit odvézt nějaký bod, byl by pro nás hodně cenný,“ nastínil plány Helasu jejich hráč Lukáš Matyska.