Futsalové duely Plzně a Teplic? Hotové bitvy! V posledních letech platí, že pokud na sebe narazí Západočeši a Severočeši, je o zábavu postaráno. Jinak tomu nebylo ani v utkání 4. kola nejvyšší soutěže. Souboj dvou aspirantů na titul měl parametry play off, diváci se náramně bavili. Interobal vyhrál těsně 4:3 a v lize ja dál bez ztráty jediného bodu.

Zápas Plzeň - Teplice byl hodně vyhrocený. | Foto: Interobal Plzeň

Jiskřivý střet dvou těžkých vah rozehrály lépe Teplice. Už ve 2. minutě šly do vedení, trefil se Pica Pau. Pro domácí to byl nešťastný začátek, protože brance předcházela chyba gólmana Němce. Bylo to poprvé v tomto ročníku, co Plzeň prohrávala, Němec navíc inkasoval po dlouhých 101 minutách.