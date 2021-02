Oba celky se v prvním vzájemném měření sil střetly teprve nedávno. První futsalová liga byla po koronavirové pauze restartována až v lednu, v ústeckém azylu v hale Chemik v Lovosicích uspěl favorizovaný Svarog 6:5. V pátek v osm hodin večer je na programu odveta v hale Na Stínadlech v Teplicích.

Domácí půjdou do zápasu jako favorit z předních příček tabulky. Ústecký nováček ale zejména v duelu v Chrudimi (3:4) či v posledním kole, kde zaskočil na domácí palubovce Slavii Praha (8:8) ukázal, že s nejvyšší soutěží se postupně sžívá. Ostatně druhý poločas lednového vzájemného zápasu, kde svěřenci Martina Dlouhého málem dotáhli ztrátu 1:6, budiž pro Svarog důrazným varováním.

“Je to derby, může se stát cokoliv, ale favorit je jasný. My chceme potvrdit, že se zápas od zápasu zlepšujeme,” tvrdí kapitán Ústí Dominik Ostrák. “Rapid už se zvládl adaptovat na nejvyšší soutěž a je teď velmi nebezpečný. Nikdy se nevzdává, vychází mu hra na riziko. My musíme hrát pořád svoji hru, po celý průběh utkání musí být náš výkon co nejlepší,” varuje trenér Svarogu Roy Alonso.