Tepličtí mají za sebou povedenou sezonu, v semifinále vypadli s Chrudimí 1:3 na zápasy, když domácí duely museli kvůli očkovacímu centru hrát v Chomutově. Pro příští sezonu Svarog významně obmění kádr. V lázeňském městě už nebudou působit Tato, Paulinho, Guti, César, Mirco Casassa, Deco, Joao Salla, Alemao, Jiří Baran, Jakub Marek, Lukáš Soukup, Gansukh Chongor, Rostislav Šebek a Luděk Žolcer. Zůstanou pouze brankář Michal Hůla a špičkoví zahraniční hráči Claudio a Adriano.

Kdo je nahradí? „Celý tým je v procesu obnovy. Byla to skvělá sezona zakončená třetím místem. I parta byla dobrá. Klub má ale nyní jiné cíle, vyšší cíle. Chceme větší úspěchy, proto musíme vybudovat nový mančaft. Už teď vím, že to bude velmi zajímavé. Máme podepsaných šest nových českých hráčů. Jsou to opravdu zajímavá jména. Hledáme i další varianty, o kterých budeme fanoušky průběžně informovat. Náš plán je takový, že budeme mít šest českých a šest zahraničních hráčů. Chceme postupně zmenšovat počet cizinců, to však bude záležet na naší schopnosti sehnat kvalitní Čechy. Teď už jich máme šest, za což jsem opravdu šťastný. Chci teď do Svarogu dostat opravdu hodně kvalitní zahraniční hráče," říká Žák.

Klub chce znovu pracovat s mládeží, proto mění koncept B mužstva. „Béčko a juniorské týmy nově povede Alois Lněnička, který doposud působil v klubu FC Elite Teplice. Je to zajímavý klub, naše jednání už jsou v závěrečné administrativní a právní fázi. Má mladé hráče mezi 16 a 19 lety, přechází pod naši hlavičku. Budou tvořit naše béčko i juniorku. Vždycky jsem chtěl kvalitní mládež, ale je okolo toho spousta problémů. Nyní můžeme začít postupně něco budovat a vychovat si i nějaké svoje hráče,“ snaží se Žák nastínit své další plány.

Svarog by rád spolupracoval i s FK Teplice, Žák hovoří o možném spojení obou klubů. „Měli bychom společný teplický brand. Pro fanoušky by byla žlutomodrá určitě skvělá. Já se tomu určitě nebráním, ale je to teprve v začátku, vše by se muselo dojednat,“ přemýšlí Žák.