Nejvyšší Severočeská první divize družstev dospělých zahájí za účasti 16 týmů v sobotu 30. května . Odehraje se ve zkráceném režimu vyřazovacím způsobem na tři kola ve dvou základní skupinách po osmi účastnících. Ve skupině A se střetnou dvojice týmů LTK Teplice - TK Kadaň, TK Louny B - TK Chomutov SK Duchcov - TK Dubí a Panorama Teplice s nováčkem ze Žatce.

V B skupině první divize změří síly: ST Jablonec nad Nisou s nováčkem Frýdlantem, Start Liberec s jabloneckými Břízkami, Hrádek nad Nisou přivítá Českou Lípu a LTK Liberec C bude hostit LTC Děčín. Vítězové z úvodního kola postoupí do semifinále, které se odehraje 6. června a finále skupin bude na pořadu 20. června. Vítězové skupin sehrají 27. června finále o mistra Severočeského svazu a postup do druhé ligy na kurtech nejlepšího týmu skupiny A. Poražené celky z úvodního kola čekají zápasy o konečné 5.- 8. místo a udržení v soutěži. Letošní severočeský přebor jednotlivců mužů budou hostit od 13. června po tři dny Louny a přebor žen Hrádek nad Nisou.

Republiková druhá ligy družstev odstartuje za účasti tří severočeských týmů ve čtyřech osmičlenný skupinách 6. června Hrát se bude rovněž zkráceným způsobem na tři zápasy v osmičlenném pavouku. V A. skupině přivítá v úvodním kole ST Most C západočeský TCG Karlovy Vary B. Vítěz narazí v semifinále na lepší tým z dvojice Strakonice - Měchenice. Louny budou hostit A tým Karlových Varů a vítěz se střetne z lepším z plzeňského derby mezi Slávií a Škodou. V C skupině druhé ligy bude LTC Liberec B hostit 6. června Moravskou Třebovou a vítěz narazí ve druhém kole na lepšího ze zápasu TC Hradec Králové B - Dvůr Králové.

Ozdobou turnajové sezóny na severu Čech budou dva republikové turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS. Odehrají se za účasti 16 mužů a 16 žen včetně členů českých reprezentací a talentovaných juniorů ve Starých Splavech u Máchova jezera od 22. června a na dvorcích LTK Liberec od 27. července. Startovní pole oznámí pořadatelé zhruba dva týdny předem. Další čtyři turnaje uvedené série bude hostit Prostějov, Ostrava, Přerov, pražská Štvanice a dvorce Spojů Praha. Závěrečné zápasy budou k vidění v televizi.

Jaroslav Přibyl