V českých médiích se v pátek objevila zpráva, o tom, že Johanna Nordbladová překonala absolutní světový rekord Tepličana Davida Vencla v potápění pod ledem na jeden nádech. 45letá Finka uplavala 103 metrů, Vencl na konci února zvládl 80,9 metrů. „O rekord jsem nepřišel, protože Johanna ho vytvořila pod jinou asociací a za jiných pravidlech. Navíc je to žena, kategorie se také rozlišuje," upozorňuje Vencl.

David Vencl v Lahošti při pokusu o světový rekord a zápis do Guinnessovy knihy rekordů. | Foto: Deník/Karel Pech

Nordbladová ve finské Hosse zvládla více než stometrovou vzdálenost pod ledem za dvě minuty a 42 vteřin. Na sobě měla pouze plavky a koupací čepici. Stejně jako Venclovi jí chyběly ploutve a dýchací přístroj, na rozdíl od českého rekordmana ale měla kolem krku závaží a na hlavě čepici. „Ona ustanovila rekord mezinárodní plavecké asociace CMAS, které ice freediving jako disciplínu schválila tento týden. Když jsem se o rekord pokoušel já, tak tahle asociace ještě potápění pod ledem neměla pravidly nastavené. Proto je můj pokus registrovaný pod asociací Pure Apnea. A protože jsem usiloval o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, neměl jsem ani koupací čepici, ani závaží. Zřejmě CMAS vše urychlil pro tento pokus, to je dobře," vysvětluje David Vencl.

Zmiňované závaží je podle Vencla největším rozdílem mezi oběma výkony. „To závaží může na výkonu přidat až 20%. Nechci ale spekulovat, jak to pomohlo jí. Každopádně jí moc gratuluji. Je to skvělý a krásný výkon. Je vidět, že se vědomí lidstva otevírá a v následujících letech nás čekají skvělé výkony a teď už přes 100 metrů."