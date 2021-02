Tuzemská vláda plánuje od 1. března zavést v zemi lockdown, tedy zmrazení téměř všech aktivit, včetně školní docházky či sportovních soutěží, které hrají profesionálové. Výjimkou budou mít jen ty podniky, které budou prověřeny PCR testy. Antigení testy, které využívá například futsal, již stačit nebudou.

A to bude pro nejvyšší futsalovou soutěž patrně hrob, protože rozpočet klubů nedokáže pokrýt nákladné PCR testy.

„Epidemická situace je velmi vážná," zdůvodnil plán ministerstva zdravotnictví jeho šéf Jan Blatný. „V žádném případě se nejedná o žádné další možnosti jakýchkoliv jiných sportovních aktivit nebo účasti diváků na nich,“ přidal.

Mužstva teplického Svarogu a Chrudimi si tak s největší pravděpodobností zahrají v pátek od 20 hodin naposledy. Poté bude následovat přestávka, o níž nikdo neví, jak bude dlouhá.

V teplické Sportaréně půjde o co nejlepší postavení před play off, oba týmy jsou na špici soutěže; aktuálně je Chrudim druhá, třetí Teplice jsou dva body za ní, navíc mají odehraný jeden zápas navíc. I proto je pro ně šlágr 19. kola velmi důležitý.

„Chrudim přijede k nám nejspíš odpočatější, my máme za sebou těžký a tvrdý zápas se Slavií (Svarog v úterý 5:3 vyhrál - pozn. autora). I přes vyřazení v Lize mistrů Východočeši podali opravdu skvělý výkon. Jsem si jistý, že se nyní zaměří na ligu a zisk prvního místa. Víme, že to s nimi bude těžké. Mají skvělou obranu, jsou velmi vyrovnaní, hráči spolu hrají mnoho let a dokonale se znají. My se potýkáme s několika zraněními. Dva hráči mají vážnější problém. Já ale věřím, že se všichni směrem k zápasu semknou a budou dělat maximum, aby pomohli týmu k vítězství," vyhlíží páteční souboj s gigantem trenér Svarogu Eloy Alonso.

V prvním vzájemném duelu této sezony Chrudim v domácím prostředí vyhrála 3:0, když dlouhou dobu byl zápas bezbrankový. Podobný průběh lze očekávat i tentokrát. „První vzájemný zápas v naší hale byl rozhodnut až v posledních pěti minutách, i teď asi nabídne souboj množství taktických variant na obou stranách," potvrzuje kouč Chrudimi Felipe Conde.