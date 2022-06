Během několika let Žák uvažoval o přesunu klubu do jiného města, vždy ale zůstal na Stínadlech.

„Cítím lítost a smutek, protože náš klub celých 14 let těšil všechny teplické fanoušky svou hrou a svými úspěchy. Vždy jsme hráli proto, abychom vyhráli a získali titul. To se nám bohužel nepodařilo. Chci poděkovat všem našim fanouškům, kteří celé ty roky podporovali náš tým. Jste nejlepší fanoušci v republice. Nikdy nezapomenu, jak jste fandili našim klukům doma i venku. A také si budu pamatovat, jak jste o půlnoci čekali před halou na náš autobus a zapalovali jste petardy na počest našeho vítězství. Byly to nezapomenutelné roky. Tohle si budu vždy pamatovat," vzkázal Žák.

Teplice získaly jednou vítězství v domácím poháru, ligu ale nikdy nevyhrály, přestože byly několikrát ve finále. V poslední sezoně skončily třetí, když v semifinále prohrály sérii s Plzní, přestože ji 2:0 vedly.