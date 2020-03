Čtvrteční opatření vlády proti šíření koronaviru de facto zastavilo sportovní život na Teplicku. Zrušily se zápasy napříč kategoriemi i odvětvími, navíc byla mnohá sportoviště provozovateli zavřená. To je ale podle mnohých chybný výklad vládního nařízení.

Nový teplický zimní stadion. | Foto: Deník/František Bílek

„Sportoviště, která jsou uzavřená, jsou taxativně v Usnesení vlády České republiky vyjmenována. Jedná se o bazény, posilovny, sauny, ne o sportovní haly nebo zimní stadiony,“ upozorňuje Mgr. et Mgr. Jan Port, advokát, který je vášnivým hráčem badmintonu, stolního tenisu, padelu a i dalších sportů. Zároveň pracuje jako advokát, vládní nařízení tedy na rozdíl od mnohých umí pojmout správně. „Ten výklad je opravdu jednoznačný. Potvrdil to ve čtvrtek v podvečer v mediích i ministr školství Robert Plaga; haly nejsou uzavřené proto, aby děti měly jít kam sportovat. Média bohužel ten protokol veřejnosti předkládají chybně. Není možné si to Usnesení vlády vykládat takto extenzivně, jak se to děje,“ myslí si Port.