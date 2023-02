Kdo se tedy o první sezonní trofej utká? Bude to kvartet: Olymp Praha, Ostrava, UP Olomouc a Královo Pole.

Final Four má překvapivé složení. V nejlepší čtyřce letošního pohárového klání totiž chybí dva aktuálně nejlepší týmy UNIQA volejbalové extraligy, vedle zmiňované liberecké Dukly i Prostějov, které nezvládly nástrahy čtvrtfinále.

Složení týmů, které se do letošního finálového turnaje do Teplic probojovaly, tak trochu kopíruje loňskou sestavu. Nechybí v ní obhájkyně trofeje z Králova Pole, třetí Olomouc a čtvrtý Olymp, jen loni opět druhou Duklu pro letošek vystřídal celek Ostravy.

Nejtěžší cestu do Final Four měly volejbalistky Ostravy, které už v druhém kole musely čelit extraligovému soupeři, konkrétně Frýdku-Místku, který porazily 3:0. Ve čtvrtfinále je čekal ještě o něco silnější soupeř, loňský mistr z Prostějova. I toho nakonec v nervy drásajícím tie breaku přehrály a radovaly se z překvapivého postupu do Teplic.

V Teplicích se bude na co dívat! Na Stínadlech se těší na volejbalové finále

Pražský Olymp si na cestě do Final Four nejprve poradil s prvoligovým Hradcem Králové 3:0, ve čtvrtfinále pak vyzrál na favorizovanou Duklou Liberec 3:1.

Dvě vítězná utkání vyhouply do finálového turnaje Chance Českého poháru i volejbalistky Olomouce. Těm se do cesty postavily týmy Sokola, druholigové Šlapanice přehrály 3:0, posléze 3:1 Šternberk.

Celek Králova Pole coby obhájce trofeje byl nasazen až do čtvrtfinále, v rámci kterého ho čekalo další brněnské derby v probíhající sezóně. KP v něm nezaváhalo a přehrálo Šelmy bez ztráty setu.

V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže žen jsou aktuálně nejvýše obhájkyně pohárového triumfu z Králova Pole, které drží průběžnou čtvrtou příčku. Volejbalistky Olomouce ale na pátém místě ztrácejí na Brňanky pouhé dva body a tak semifinálový duel těchto týmů slibuje vyrovnanou a dlouhou bitvu. A podobně by tomu mohlo být i v utkání Ostravy a pražského Olympu, kterým v extraligové tabulce patří sedmá, respektive osmá příčka.

Program Final Four Chance Českého poháru žen 2022/2023:

středa 15. února - semifinále:

16:00 PVK Olymp Praha – TJ Ostrava

19:00 VK UP Olomouc – VK Královo Pole

čtvrtek 16. února:

15:00 utkání o 3. místo

18:00 finále