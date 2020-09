Na konci druhé minuty napálil míč do tyčky brněnské branky Jezin a naznačil tak, jakým směrem se bude zápas ubírat. V 6. minutě Keko sebral míč Šarközymu, nabídl ho Jezinovi, který byl tentokrát o poznání přesnější. Aktivnější hosté byli nepolapitelní, Helas proto sbíral jeden faul za druhým, navíc jeho hráči diskutovali se sudími, vinou čehož se první poločas protáhl na rekordní hodinu čistého času. V 9. minutě uviděl červenou kartu brněnský kapitán David Cupák. Teplice měly zároveň možnost desetimetrového kopu, ale Cesar možností navýšit náskok svého týmu pohrdl - minul tyčku Klimkovy branky. Početní výhodu využil až Adriano, tři a půl minuty před koncem úvodní půle pak uklidnil Svarog Jezin, když po sedmém faulu domácího celku využil desetimetrový kop.

Nástup do druhého poločasu mělo Brno excelentní. Vytěžilo z něho penaltu, kterou proměnil Presl. Tepličtí se brzy dostaly zpátky do tempa, opět bravurně kombinovaly a vytvářely si tak jednu šanci za druhou. V 32. minutě se dočkaly čtvrté trefy, Adrianovu nabídku zužitkoval Cesar. Helasu se sice podařilo snížit, hosté si ale brzy vrátili tříbrankový náskok a zápas už zdárně dovedli do vítězného konce. Nic na tom nezměnila ani poslední branka večera, kterou půl minuty před koncem vstřelil Vojtěch Cupák.

Helas Brno - Svarog FC Teplice 3:5 (0:2). Branky: 21. Presl (pen.), 35. V. Cupák (Presl), 40. V. Cupák (Klimek) – 6. Jezin (Keko), 11. Adriano (Deco), 17. Jezin (10 m kop), 32. Cesar (Adriano), 39. Presl (vla.). Rozhodčí: Kliner, Rygl, Petr. ŽK: 3. Svoboda, 25. V. Cupák – 12. Tato. ČK: 9. D. Cupák. Teplice: Hůla – Paulinho, Pica Pau, Tato, Cesar, Deco, Jezin, Adriano, Gansukh, Šebek, Baran, Keko.