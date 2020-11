„Jsme jako ryby na suchu,“ souhlasí. Krasobruslení se bez ledu nedá ničím adekvátně nahradit. Zbyly nám pouze online lekce, během kterých se snažíme s dětmi procvičovat již známé prvky tak, aby je nezapomněly. Cvičíme fitness, jógu, tanec a balet. Víceméně to, co jindy míváme přes týden běžně kromě ledu,“ přibližuje Jakoubě.

Komentář Františka Bílka

Nad malými sportovními oddíly se začínají stahovat černá mračna. Zvlášť nad těmi, jejichž provoz stojí hodně peněz. Někteří povozovatelé hal a zimních stadionů totiž budou muset kvůli výpadkům v příjmu zvednout ceny za jejich pronájem. Funkcionáři, trenéři a rodiče se děsí. Je nabíledni, že řada rodičů dá své děti raději na lacinější sportovní odvětví, položky, které budou měsíčně v řádech tisíců, nebudou schopni hradit. Aby k tomuto nedošlo, musí se dostavit masivní podpora ze strany státu a jednotlivých měst. Důraz by měl být kladený pochopitelně především na děti. Nejde přeci pouze o to, aby z nich rostli vrcholoví sportovci, ale aby u sportu vůbec zůstali.

Skoky a piruety ale krasobruslaři na suchu nenatrénují. „Na ledě je pilují denně už několik let. Jsou motoricky tak náročné, že je suchá příprava nemůže plnohodnotně nahradit. Dětem se tyto prvky již po velmi krátkém čase vytrácí,“ smutní energická žena.

Současné černé období pro amatérský sport ji děsí. Veškeré naše úsilí a finance, které jsme přes léto vynaložili, přišly vniveč. Myslím si, že pokud se brzy nebudou vládní opatření rozvolněna tak, abychom se mohli vrátit na led, tak v celé republice mnoho krasobruslařů skončí nebo přejde na jiný sport.“

Teplický oddíl nemohl po vzoru jiných pohraničních oddílů vycestovat za tréninky do zahraničí. „Vím o klubech, které měly možnost trénovat v Polsku. Pro nás je to velmi daleko. Mohli bychom pochopitelně do blízkého Německa, ale to svá sportoviště pro sportovce naší úrovně také zavřelo,“ krčí Jakoubě rameny.

Šachem, který nemá daleko k matu, trpí i mladé teplické krasobruslařky. „Celé léto jsem strávila na soustředěních. Snažila jsem se co nejlépe připravit na novou sezónu“, říká se smutkem v očích devítiletá Lucie Jakoubě. „V Teplicích se mi moc líbí. Mrzí mě, že nemůžu na závodech předvést, co jsme spolu s Lucinkou přes léto nadřely“, doplňuje její vrstevnice Elizabet Palečková, která do severočeského klubu přestoupila pražské Akademie Tomáše Vernera. Také o dva roky starší Veronika Zoulová hájí barvy Teplic, přestože v minulosti závodila za Lovosice. „Těšila jsem se na nový začátek v Teplicích, protože krasobruslení miluji, ale bohužel jsem měla možnost zúčastnit se pouze třech tréninků na ledě. Pak nám zimní stadion uzavřeli.“

Podle Petry Jakoubě nyní nezbývá všem sportovcům, trenérům a funkcionářům nic jiného, než čekat a poctivě se modlit. „Snad vedení teplické Sportarény nechá zimní stadion po otevření běžet i mimo sezonu, abychom mohli alespoň částečně dohnat, co jsme zameškali. Vždy se nám vždy snaží vyjít vstříc. Máme také podporu města, za což jsme vděční. Doufáme, že se v tomto směru nic nezmění.“

Zdroj: archiv Kraso TepliceJakmile se v Teplicích začalo mluvit o stavbě nového zimního stadionu, neváhala Petra Jakoubě se založením oddílu krasobruslení. Oddíl se postupem času rozrůstá. V současné chvíli má 12 aktivních krasobruslařek a 2 krasobruslaře ve věku od 4 do 12 let. K původním nově začínajícím bruslařům se přidala i pokročilá děvčata. Teplické tak posílily například Elizabet Palečková (9 let), která přestoupila z pražské Akademie Tomáše Vernera, Lucie Jakoubě (9) z HC Litvínov, Sophie Mego (10) z krasobruslařského oddílu Sport Most nebo Veronika Zoulová (11) z ASK Lovosice. "Všechna tato děvčata budou v následujícím období reprezentovat náš oddíl v nejvyšších pohárových soutěžích. Také plánujeme zapojit oba chlapce, a to v párovém bruslení," sdělila šéfka teplického oddílu Petra Jakoubě. Za běžného chodu pořádá Krasobruslení Teplice nedělní kurzy bruslení pro širokou veřejnost. "Pokud by měl někdo zájem o krasobruslení, může se k nám bez předchozích zkušeností přidat Nejvíce perspektivní pro začátek krasobruslařské kariéry jsou děti kolem 4 let," přidává.