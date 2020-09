Teplický oddíl vzpírání má za sebou několik vydařených podniků. I v nové sezoně přicházejí nové osobní rekordy.

Tepličtí žákovští vzpěrači v Rotavě | Foto: Vzpírání Teplice

V polském Raszyně potěšil svým výkonem na turnaji olympijských nadějí do 17 let Adam Pecka. „Byl to jeho první reprezentační start. a Adam vytvořil čtyři osobní rekordy, podal moc hezké výkony glosuje Peckův výkon trenér teplického oddílu Petr Ditrich.