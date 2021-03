Co říkáte na to, že je zpátky Jeronimo? Zvýší to vaši motivaci?

Pro mě se nic nemění. Pracuju na každém tréninku stejně. Pořád dělám vše pro to, abych v bráně byl já.

Vy jste nastoupil v posledním kvalifikačním utkání české reprezentace na poločas proti Portugalsku (Češi s mistry Evropy prohráli 1:5 - pozn. autora), dostal jste dvě branky. Jaké to bylo?

Pro mě to bylo skvělé. Už jen to, že jsem mohl s reprezentací do Polska odjet, je pro mě super. A že jsem se dostal i do zápasu? Paráda, to byla nadstavbě. Dodá mi nové zkušenosti do dalších utkání.

Co ty dva góly? Ten první jste dostal obloučkem hned po minutě na hřišti.

Pro brankáře je vždycky důležité se chytit prvním zákrokem. To se mi bohužel nepovedlo, protože hned v první minutě druhé půle nám po lajně utekl Coelho. Zakončil to výborně. Byla škoda, že jsme dostali takhle brzo gól, protože proti týmu jako je Portugalsko se manko třech gólů dohání těžko.

Teď musíte přepnout rychle na ligu, čeká vás Mělník. Je to přepínání těžké?

Těžké to není. Liga je sice něco jiného, než jsou reprezentační zápasy, ale já se na každý zápas snažím připravit stejně, protože každý zápas je důležitý!