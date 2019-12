„Zápas s Panthers B se nám vůbec nepovedl. Od začátku do konce,“ odfrkl si trenér Teplic Pavel Podlucký po porážce 2:9. V Chomutově byl mnohem spokojenější, jeho svěřenci zvítězili 6:4, hattrickem k bodům pomohl hattrick Jiřího Günthera. „Bylo to parádní utkání, celkově vyrovnané. První polovinu zápasu jsme byli aktivnější a běhavější, třetí třetinu už jsme naopak jen bránili. Konečně se odlepujeme ode dna!“ měl Podlucký radost.

Děčín prohrál šlágr o čelo tabulky s celkem Florbal Teplice 5:8, poté si trošku spravil náladu povinným vítězstvím 11:5 nad Lokomotivou Louny. „V Teplicích chtěli domácí víc. To bylo vidět hlavně v první třetině, která jim usnadnila zbytek zápasu,“ klopil oči děčínský trenér Zdeněk Vážný po zajímavém duelu. O den později Děčín ve svém domácím novoborském prostředí nezaváhal. „Jsme rádi za tři body, soupeř hrál velice dobře v bloku, nepouštěl nás do kombinace. Vyšly nám obě přesilovky, důležité bylo také to, že jsme celý zápas vedli. Byl to ale těžký zápas,“ cenil si Vážný bodového zisku.

Florbal Teplice se po výhře nad Děčínem mohl v tabulce vyškrábat na třetí příčku, prestižní zápas v Ústí nad Labem s tamním béčkem ale nezvládl a padl 5:12. O osudu střetnutí rozhodla poslední část hry, kterou mužstvo z krajského města vyhrálo 5:0. „Utkání bylo zajímavé. Nám se nedařilo ve finální fázi,“ mrzelo trenéra Martina Severu. To při utkání s Děčínem se Tepličanům dařilo více. „Ale dělali jsme v něm hloupé fauly a často hráli v oslabení. Aspoň si ho kluci nacvičili. Naštěstí jsme dokázali po většinu zápasu dodržovat stanovenou taktiku. Celkově to byl skvělý florbal. Diváci viděli nasazení, emoce,“ vrátil se Severa ještě k předchozímu duelu.

V tabulce zůstal Děčín na druhé příčce. Teplice jsou páté, jejich městský rival DDM Dynamo okupuje v dvanáctičlenném pelotonu desátou příčku.