Na juniorském mistrovství Moravy a Slezska ve squashi zářil v nejstarší kategorii chlapců do 19 let teplický Luboš Walter, když v celém turnaji nenašel přemožitele.

WALTER NA NEJVYŠŠÍM STUPÍNKU. Luboš Walter junior si dokráčel v Ostravě pro zlato. | Foto: archiv klubu

Walter ve finále porazil 3:1 Jáchyma Mráčka ze Strahova.Další pohár veze domu v kategorii do 13 let Bedřich Beneš za třetí místo. A mohl být ještě výše, v semifinále totiž sahal po vítězství. Za stavu 2:2 na sety a 9:8 pro Tepličana však Adam Burget z Prahy zahrál kraťas, který se Beneš snažil vybrat akrobaticky rybičkou. Při dopadu zranil svého soka a místo mečbolu bylo utkání ukončeno v jeho neprospěch. Burget nakonec finále kvůli zmiňovanému zranění nehrál. V nejmladší kategorii dívek do 11 let byla čtvrtá Hana Klimšová.