Adam Kuřík z teplického oddílu zápasu, který má ve městě velkou tradici, vybojoval v Ostravě v kategorii mladších žáků do váhy 80 kilogramů mistrovský titul.

Tepličtí zápasníci, Adam Kuřík je uprostřed | Foto: Deník/ Redakce

Šampionátu v řeckořímském stylu se v kategorii kadetů a mladších žáků zúčastnilo 140 zápasníků z 21 klubů celé České republiky. Medaili přidal ve stejné kategorii, ale ve váze do 57 kilogramů Sean Jezdinský, na krku se mu houpal bronz. Jeho bratr Samuel nepostoupil v kategorii kadetů (do váhy 65 kg) ze základní skupiny do dalších bojů. Teplice v pořadí družstev skončily v Ostravě desáté.