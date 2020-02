Škorvaga bodoval řeckořímském stylu v kategorii do 80 kilogramů, ve finále porazil Kameníka z Olympu Praha. „Honza se na žíněnku vrátil po těžké zlomenině paže, ke které došlo loni v listopadu na turnaji v Holýšově,“ přibližuje Jezdinský.

Ostatní tepličtí zápasníci už tak úspěšní nebyli. Mezi mladšími žáky nepostoupil do závěrečných bojů Jan Zvěřina, byl nakonec na děleném 11. – 12. místě. „Nedokázal svého soupeře udržet na lopatkách. Vedl 6:0, přesto prohrál,“ mrzí Jezdinského.

Nevedlo se ani Václavu Kocourkovi, který po dvou porážkách ve skupině nepostoupil do bojů o medaile.

Podobný osud jako Zvěřinu potkal mezi kadety Josefa Kočího. „I on neudržel soupeře na lopatkách. Vedl na body 9:4, ale svojí chybou prohrál. Bylo to pro mě zklamání, protože jsme věřil v jeho postup do bojů o placku,“ říká Jezdinský.

Úspěšní byly Teplice na poli diplomacie. Belo Svitek dohlížel na soutěž jako zástupce Svazu zápasu ČR a Josef Školník byl tradičně v roli rozhodčího. Předání medailí a diplomů zajistil Belo Svitek a Marek Švec, bývalá opora teplického ligového družstva mužů.