Turnaj ligových hráů ve FIFĚ 20 zahájil Žitný jasnou výhrou 3:0 nad Jakubem Nečasem z Bohemians Praha. Poté hrál s Lumírem Čížem, zástupcem Baníku Ostrava. Vyrovnaný stav 1:1 dokázal strhnout na svou stranu dvěma góly, Číž už jen snížil na 3:2.

Díky těmto dvěma výhrám má Tepličan již zajištěnou účast v play off. Do něj se dostanou dva nejlepší z každé skupiny.

Ve středu se hrají odvety. V 19.30 se teplický šikula utká s Nečasem, ve 20.30 ho k odvetě vyzve z tepla svého domova Číž.

Vítěz celého turnaje shrábne 100 tisíc korun, které věnuje Ligová fotbalová asociace ze svého nadačního fondu Zelený život na podporu aktuálního boje proti koronaviru. Peníze si nenechá pro sebe, ale bude mít možnost rozhodnout, kam přesně na boj se současným problémem celé planety poputují.

„Všichni s napětím sledujeme, co se děje u nás i po celém světě. Ligový fotbal v tomto období vždy nabízel lidem emoce, které fanouškům aktuálně schází. Věříme, že si virtuální zápasy ligových hvězd své publikum najdou. Současně díky němu máme možnost na dálku pomoci. Tudíž vítězný hráč zajistí pro svůj klub možnost určit dětský domov či domovy, do kterých z Nadačního fondu LFA Zelený život poputují prostředky na nákup ochranných a zdravotnických pomůcek,“ říká Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.



Pro Žitného je hraní na PlayStationu velkým koníčkem už od dětských let. FIFU hraje například i kapitán Sigmy Olomouc Vít Beneš, ústecký rodák, který v minulosti oblékal také dres Jablonce. „Jsem rád, že LFA přišla s touto myšlenkou. Všechny nás trápí, co se děje kolem nás a věřím, že se u turnaje zabavíme nejen my, ale že nabídneme i trochu pozitivní energie všem fanouškům. Když už jim nemůžeme předvést nic na trávníku, pokusíme se o to aspoň online,“ kvituje Beneš pořádaní turnaje.



Není proto divu, že Beneš bude v Datart e:LIGY Challenge reprezentantem Sigmy. Z dalších známých tváří se představí plzeňský Jan Kopic, Lukáš Železník z Opavy nebo Jan Matoušek z Jablonce.



Seznam účastníků a rozdělení základních skupin:



Skupina A

Lukáš Provod – SK Slavia Praha

Matouš Trmal – 1. FC Slovácko

Lukáš Železník – Slezský FC Opava



Skupina B

Lukáš Bartošák – FC Fastav Zlín

Karel Knejzlík – FC Slovan Liberec

Jan Matoušek – FK Jablonec



Skupina C

Vít Beneš – SK Sigma Olomouc

Jan Kopic – FC Viktoria Plzeň

Dominik Kříž – 1. FK Příbram



Skupina D

Lumír Číž – FC Baník Ostrava

Jakub Nečas – Bohemians Praha 1905

Patrik Žitný – FK Teplice