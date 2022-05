Zlomový byl druhý zápas. Pokud by Teplice s Kyjovem padly, skončily by hluboko v poli poražených. Nejdřív to vypadalo na debakl, v 7. minutě svítil na ukazateli skóre stav 3:21! „Vzali jsme si oddechový čas a dětem připomenuli naše motto, se kterým jsme do Litomyšle přijeli. Zní ´protože to nevzdám´, je podle známé písně z filmu Gump. Od té chvíle jsme celý zápas dominovali, spadla z nás nervozita. Vyhráli jsme 90:52 a postoupili do play off.“

FOTO A VIDEO: Starší přípravky v Srbicích předváděly své fotbalové dovednosti

Ve čtvrtfinále Tepličtí překvapivě vyřadili Spartu 41:32. Stalo se tak díky velkému odhodlání a touze uspět. „Na dětech bylo znát, že už se nebály nového prostředí, na hřišti si začaly věřit.“ V semifinále byly Rokycany nad jejich síly (31:62), následný boj o bronz byl ale novou motivací.

Ještě před tím se Teplice blýskly při týmových a individuálních soutěžích. V individuální soutěži, ve střelbě šestek, lázeňské město reprezentovali Eliška Dobošová, Jan Mašek a Adam Eisner. Ten se stal jasným vítězem této disciplíny, když proměnil 15 za 16 pokusů. V týmové dovednostní soutěži, která se skládala z driblinku a dvojtaktu, sedmičlenný teplický tým prokázal nejlepší dovednosti a zvítězil. Zasloužili se o to M. Dlouhý, O. Liška, P. Jonášová, M. Nikolov, J. Mentlík, Š. Feldigel a D. Vancl.

Samotné utkání s Litomyšlí o vytoužený bronz začal pro Severočechy parádně, v první půli vedli od 17 bodů. Ani začátek druhého poločasu nenasvědčoval tomu, že se schyluje k dramatickému závěru. Opak byl ale pravdou a domácí tým začal pomalu stahovat teplický náskok, který byl minutu před koncem pouhé dva body. „Naštěstí jsme to ustáli a nápor Litomyšli odrazili. Třetí místo je fantastické. Na závěrečném ceremoniálu jsme převzali bronzové medaile a Adam Eisner byl nominován do All Star týmu,“ líčí nadšeně Karel Suska.