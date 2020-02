Pražští tygři nasbírali ve 22 zápasech 54 bodů, Teplice 37. i z tohoto pohledu je favorit série, která se hraje na tři vítězné duely, poměrně jasný.

„Jsme favoriti, ale vyřazovací souboje jsou o něčem jiném, než je základní část. Věřím, že jsme dobře připraveni. Máme formu,“ říká kapitán Prague Lions Andrej Svatoš.

„Pro mě je postup do Národní ligy hlavním cílem. Začíná boj o postup, to je chvíle, pro kterou jsme všichni půl roku dřeli. Věřím, že sérii neúspěchů v play up už prolomíme a uspějeme! Na hřišti rozhodně necháme všechno,“ slibuje teplický brankář Lukáš Topš.

„Přesně pro tyhle zápasy florbal děláme. Play up je pro nás odměnou za celou sezonu,“ těší se na sérii s Tigers hrající trenér Teplic Martin Severa.

V sobotu (20) i v neděli (18) se hraje v Praze – Čakovicích.