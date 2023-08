Udělat atletiku znovu skvělou, to je cíl nového krupského atletického oddílu, který právě toto heslo má ve svém názvu. „Chceme děti rozvíjet jiným způsobem, než je ve ve většině klubů běžné. Nechceme mít dvanáctileté mistry, kteří budou mít později zničené zdraví. Jde nám hlavně o výchovu slušných lidí," říká trenér Petr Částek.

Klub MAGA Krupka (Make Athletic Great Again) vznikl odštěpením od několik let fungujícího AK Krupka. Do znaku si dal pantera a věří, že dokáže vychovávat sportovce, kteří budou mít podobné vlastnosti jako tato šelma. „Panter je rychlé a silné zvíře, které je zároveň suverénní a silná osobnost. To se nám líbí, proto ho máme ve znaku. Ruku v ruce se sportem jde i rozvoj osobnosti. V klubu chceme za každých okolností potlačovat ambice trenérů, na prvním místě je pro nás dítě," vysvětluje Částek, jehož maminka je rovněž trenérkou a zároveň i předsedkyní nového oddílu.

Trenérka Irina PleskachZdroj: se svolením MAGA KrupkaIrina Pleskach se do České republiky dostala jako spousta jiných Ukrajinek, utekla před hrůzami války. Ve své zemi získala spoustu ocenění a uznání. Třicet let učila atletiku, a to i ve škole, má nejvyšší kvalifikaci, protože vystudovala školu olympijských rezerv či státní univerzitu. Je specialistkou na práci s dětmi, o níž říká: „Je velmi těžké pracovat s dětmi. Musíte tu práci milovat a dělat ji poctivě, aby měla smysl a děti rozvíjela. Kdo poctivě pracuje, má vždy silné výsledky." Pleskach má cenu Nejvyšší rady Ukrajiny za přípravu a rozvoj dětí ve sportu.

Proč došlo od separace od zaběhnutého atletického klubu? „Neměli jsme stejná pohled na atletiku. Já jsem měl už dříve pochybnosti o tom, jestli to děláme správně, jestli děti dobře rozvíjíme. Pak k nám přišla ukrajinská trenérka Irina Pleskach, která má vysoké trenérské vzdělání a ocenění. Brzy mě utvrdila v tom, že je něco špatně. Ukázala mně i ostatním, že se atletika dá dělat jinak, že děti nejsou nástroj pro ambice trenéra."

Částek si potvrdil, že není dobře, když se kouč snaží dřít v ranném věku dítě tak, aby brzy dosáhlo na úspěch. „Většinou si trenér vezme dítě, které k jeho potěše po dřině cinká medailemi, ale zároveň si ničí zdraví. Je pak odstaveno a stejný proces kouč udělá s jiným talentem. A to jen proto, aby naplnil především své ambice. My chceme děti rozvíjet jinak. Víme, že většina z nich nedosáhne na úplný vrchol. Ale k čemu bude, když bude podávat v deseti skvělé výkony, když tou dřinou si zničí tělo a i svou vůli?"

Krupský trenér sám na sobě poznal, že špatné tréninkové metody můžou vést k pozdějším nesnázím. „Měl jsem z přetrénování řadu problémů. Nikdo mi tehdy neřekl, že mám brzdit, jinak si ublížím. Přitom úkolem trenéra je, aby dbal především na zdraví svého svěřence. Říkám si, k čemu pak dětem je, když makaly, ale ve dvaceti mají zničené tělo."

Částek, který působí zároveň jako učitel v jedné z krupských škol, je přesvědčený, že klíčem ke změně jsou kvalitní trenéři, kteří mají odpovídající vzdělání. „V klubech se často setkáváme s tím, že jsou tam bývalí atleti, nicméně bez vloh pro trénování či práci s mládeží, a to není to nejhorší. Atletiku trénují i rodiče, bez jakýkoliv atletických, a mnohdy i sportovních zkušeností. Pro Český atletický svaz je to těžká situace, protože atletika je podfinancována. Pokusím se toto téma rozvinout v prosinci na valné hromadě ČAS, kam jedu jako jeden z delegátu za Ústecký kraj."

MAGA Krupka má na třicet dětí, s nimiž nedělá jen atletiku. „Našim cílem je i to, aby si dítě z klubu odneslo co nejsilnější zážitky a především kamarády. Nechceme, aby to byla jen dřina, tak často děláme i jiné sporty či aktivity. Pochopitelně ale dbáme na to, aby si dítě uvědomilo, že dosáhnout něčeho může jen tehdy, pokud pro to samo bude něco dělat. Zkrátka se je snažíme učit základní principy a hodnoty, které by měl mít každý slušný člověk."

Nový klub zatím nemá úřední razítko, závodů se může účastnit pod hlavičkou AK Krupka. „Děti ale nechtějí pod starým klubem závodit. Věříme, že brzy získáme náležitosti k tomu, abychom se mohli vydat na různé podniky jako MAGA Krupka. A jestli hrozí přetahování o děti s tím druhým klubem? Za nás můžu říct, že každý má otevřené dveře v obou směrech. Takže pokud někdo chce k nám, budeme rádi; pokud někdo bude chtít odejít, nebudeme mu bránit," uzavírá Částek.