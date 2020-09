„Já do Sychrova jezdím moc rád, je to překrásné místo. Vlastně tenhle závod byl před několika lety odrazový můstek k tomu, abych se skotským hrám začal věnovat na plný úvazek,“ říká Tuláček, který na Sychrově závodí od roku 2013. „Zatím jsem každý ročník vyhrál, celkem už osmkrát za sebou,“ počítá Tepličan.

Tentokrát se mu opět dařilo. Nejprve zaznamenal český rekord v hodu téměř třinácti kilovým závažím do dálky. „Rekord jsem zlepšil o jeden metr na 25,78 metrů,“ upřesňuje Tuláček.

Největší „haló“ ovšem způsobil světovým rekordem v hodu závažím do výšky. „Ten byl z loňska 539 centimetrů, já to dal až na 550 centimetrů. A to vše díky báječné atmosféře. Publikum mě už za ty roky poznává a neskutečně mě podporuje. Spousta lidi mi říká, že na Sychrov jezdí jen kvůli mě, což mě moc těší.. Nikdy své fandy nechci zklamat a vždy se snažím ukázat a předvést co nejlepší výkon,“ usmívá se český i světový rekordman.